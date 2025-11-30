ラ・リーガ 25/26の第14節 バルセロナとアラベスの試合が、11月30日00:15にカンプノウにて行われた。

バルセロナはラフィーニャ（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）、パブロ・イバニェス（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。アラベスのビクトル・パラダ（DF）のアシストからパブロ・イバニェス（MF）がゴールを決めてアラベスが先制。

しかし、8分バルセロナが同点に追いつく。ロベルト・レバンドフスキ（FW）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに26分バルセロナが逆転。ラフィーニャ（FW）のアシストからダニ・オルモ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

バルセロナは後半の頭から2人が交代。マルク・ベルナル（MF）、エリク・ガルシア（DF）に代わりマーカス・ラッシュフォード（FW）、ジュール・クンデ（DF）がピッチに入る。

58分、アラベスは同時に2人を交代。カレベ（MF）、アブデ・レバッハ（FW）に代わりカルロス・ビセンテ（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）がピッチに入る。

60分、バルセロナは同時に2人を交代。ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）に代わりフェラン・トーレス（FW）、ペドリ（MF）がピッチに入る。

67分、アラベスが選手交代を行う。パブロ・イバニェス（MF）からジョン・グリディ（MF）に交代した。

68分、アラベスが選手交代を行う。デニス・スアレス（MF）からアンデル・ゲバラ（MF）に交代した。

80分、アラベスが選手交代を行う。ビクトル・パラダ（DF）からトニ・マルティネス（FW）に交代した。

84分、バルセロナが選手交代を行う。パウ・クバルシ（DF）からアンドレアス・クリステンセン（DF）に交代した。

後半終了間際の90+3分バルセロナに貴重な追加点が入る。ラミン・ヤマル（FW）のアシストからダニ・オルモ（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

そのまま試合終了。バルセロナが3-1で勝利した。

なお、バルセロナは36分にマルク・ベルナル（MF）、90+2分にジョアン・ガルシア（GK）に、またアラベスは32分にアブデ・レバッハ（FW）、53分にカレベ（MF）、81分にアントニオ・ブランコ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 02:40:23 更新