エールディヴィジ 25/26の第14節 エクセルシオールとNACブレダの試合が、11月30日00:30にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、ギャン・デレフト（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはシドニー・ファンホーイドンク（FW）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、カマル・ソワ（FW）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。エクセルシオールのノア・ナウヨクス（MF）がPKを決めてエクセルシオールが先制。

ここで前半が終了。1-0とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、エクセルシオールが1-0で勝利した。

なお、エクセルシオールは6分にキャスパー・ウィデル（DF）、65分にイラクリ・ヨーゴリアン（MF）、81分にアルトゥー・ザグレ（FW）、84分にリック・マイセン（DF）に、またNACブレダは45分にリオ・ヒレン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 02:30:50 更新