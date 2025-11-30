米大リーグ・オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）と、今季限りで現役を引退した前巨人の長野久義氏（４０）が２９日、都内のホテルでトークショーを開催した。菅野は来年３月の第６回ＷＢＣへの出場を熱望。１７年大会以来となる野球日本代表「侍ジャパン」の一員として日の丸を背負うことへの思いを語った。

再びあの舞台へ−。思いは明確だった。来年３月のＷＢＣへの思いを問われた菅野は「お呼びがかかれば、全力で。僕もラストチャンスになると思うので、プレーしたいなという気持ちはある」と代表入りを熱望した。

ＷＢＣの舞台には大きな“忘れ物”がある。１７年の第４回大会に出場し、当時の小久保監督（現ソフトバンク監督）からはエースに指名された。だが、準決勝の米国戦で雨が降る中で６回１失点（自責０）の力投を見せたが、チームは終盤に勝ち越さて敗退。世界一奪還はかなわなかった。

その後は度重なる故障に悩まされ、１９年のプレミア１２、２１年の東京五輪に選出されるも代表辞退。それでも、巨人時代の２４年に１５勝（３敗）で完全復活を遂げ、メジャー１年目の今季はオリオールズで１０勝を記録した。

来年のＷＢＣではドジャース・大谷や山本、カブス・今永らメジャー組が先発の中心になると見られ、侍ジャパンの井端監督も候補リストに「（メジャー契約の）全員、名前は書いています」と明かした。ベテランの菅野には、前回大会のダルビッシュのような精神的支柱の役割も期待される。

現在はＦＡで「オファー待ちで無職です」という状態だ。出場へは新たな所属球団の希望も絡むが「他国は打倒・日本で、すごいメンバーをそろえてきている。そういうものを想定しながらオフシーズンを過ごせれば」と菅野。まだ見ぬ世界一の景色へ思いをはせ、２０２６年へと動き出す。