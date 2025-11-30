【おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ 白雪結梨】 2026年11月 発売予定 価格 通常版：28,600円 あみあみ限定版：29,150円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アリスグリントより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ 白雪結梨」。こちらは、イラストレーター・ぱん氏のサークル「ぱんのみみ」がおくるPCゲーム「おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ」に登場する主人公「白雪結梨」を立体化したものだ。

今回は、ゲームの企画や原画、キャラクターデザインなどを担当しているぱん氏が描き下ろしたイラストを元に再現されている。そのため、キャラクターの特徴をよく捉えた仕上がりになっているところがポイントだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約235mmだ

今回、あみあみ限定版に付属している「笑顔」フェイスパーツを付けたものが展示されていた。こちらは笑顔を振りまいているような表情になっているが、通常は口を大きく開けた元気のいい見た目になっている。

これから予約しようと考えている人は、こうしたオプションの有無も含めてチェックしておくといいだろう。結梨の頭の上には、耳が付いたピンク色のヘッドセットを身につけているほか、細かいアクセサリーが多数付けられている。髪も毛先にかけてグラデーションが掛かっており、美しく見える。

こちらはあみあみ限定版に付属している「笑顔」フェイスパーツを付けたものだ

頭にヘッドセットをつけている

髪留めなどのアクセサリー類も再現

こちらが通常版に付属している表情パーツだ

結梨が身につけている衣装は、普段着らしく白とピンクを基調にしたパーカー姿だ。黒い紐がアクセントになっており、胸元辺りにはネコをモチーフにしたような飾りが付けられている。また、ゲーマーらしく手にはピンク色のコントローラーを持っているが、こちらにも動物の足跡がプリントされているのは面白い。

部屋の中でリラックスできそうなファッションだ

紐の部分にも細かい文字が描かれている

ピンクのコントローラーを握り締めている

このパーカーの下からは、白い脚がスラリと伸びている。腰の辺りにはしっぽをつけているほか、足元には白雪家のペットでケープペンギンのエルクロの姿も見える。エルクロの頭には、ネコがまったりと横たわっているところもかわいらしい。

白い太ももがまぶしい！

腰のあたりからしっぽが伸びている

エルクロもおそろいのコントローラーを持っている

こちらの「おにいちゃんコンティニュー！ ゆうりとしーくれっとらぶ 白雪結梨」は、11月21日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていたデコマスだ。どうしても手に入れたいという人は、忘れてしまう前に予約しておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)2024-2025 Panmimi soft