ソフトバンク・有原航平投手（３３）が３０日が提出期限の保留選手名簿から外れることが２９日、分かった。米球界から２３年にＮＰＢに復帰した右腕は今季で３年契約を満了。満了時にフリーエージェント（ＦＡ）となる条項を盛り込んでいた。有原自身は大リーグ再挑戦の意思を持っており、１２月２日に自由契約選手として公示される。

有原は２０年オフにポスティングシステムを利用し、日本ハムからレンジャーズに移籍。２１年に右肩の手術もあり、メジャーの２年間で３勝に終わった。２３年にソフトバンクへ加入し、３年連続２ケタ勝利を記録。今季も１４勝を挙げ、２年連続の最多勝に輝いた。健在を証明すると同時に、再び夢を追う気持ちが膨らんだもようだが、海外ＦＡ権は未取得。球団は複数年契約をベースに残留交渉を続けているが、有原本人の意思も尊重することになった。

自由契約選手として公示後、有原は国内外の他球団と交渉が可能になる。メジャー再挑戦の道を模索する一方で、ＮＰＢの他球団も関心を寄せることは確実。巨人などが動向を注視している。先発として常に計算が立つ「ミスター安定感」。争奪戦に発展することは間違いなさそうだ。