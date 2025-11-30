ブンデスリーガ 25/26の第12節 ブレーメンとケルンの試合が、11月29日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、マルコ・グリュル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分、ケルンが選手交代を行う。ドミニク・ハインツ（DF）に代わりラブ・ファンデンベルフ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

22分に試合が動く。ブレーメンのイェンス・ステーイ（MF）のアシストからマルコ・フリードル（DF）がヘディングシュートを決めてブレーメンが先制。

ここで前半が終了。1-0とブレーメンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ブレーメンは後半の頭から選手交代。アモス・ピーパー（DF）からニクラス・シュターク（DF）に交代した。

46分、ケルンは同時に2人を交代。アレッシオ・カストロモンテス（DF）、イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に代わりトム・クラウス（MF）、クリストファー・ルンド（DF）がピッチに入る。

71分、ブレーメンが選手交代を行う。ケケ・トップ（FW）からビクター・ボニフェイス（FW）に交代した。

74分、ケルンが選手交代を行う。ジェンク・オズカジャル（DF）からルカ・バルトシュミット（FW）に交代した。

80分、ブレーメンが選手交代を行う。キャメロン・プエルタス（MF）からサミュエル・ムバングラ（FW）に交代した。

82分、ケルンが選手交代を行う。エリック・マルテル（MF）からフロリアン・カインツ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分ケルンが同点に追いつく。クリストファー・ルンド（DF）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

90+7分にブレーメンのニクラス・シュターク（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

2025-11-30 01:50:20 更新