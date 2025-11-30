プロ・リーグ 25/26の第16節 デンデルとウェステルローの試合が、11月30日00:00にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはブルーニー・シンバ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）、ノア・ムバンバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、グリフィン・ヨウ（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。デンデルのファビオ・フェラーロ（FW）のアシストからダビド・トセフスキ（FW）がゴールを決めてデンデルが先制。

ここで前半が終了。1-0とデンデルがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウェステルローは後半の頭から選手交代。坂本 一彩（FW）からホシマール・アルコセル（FW）に交代した。

50分ウェステルローが同点に追いつく。アラヤル・サヤド（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、56分デンデルが逆転。ブルーニー・シンバ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

62分、デンデルが選手交代を行う。ダビド・トセフスキ（FW）からアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）に交代した。

64分ウェステルローのアーサー・ピエドフォート（DF）のアシストからナチョ・フェリ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し46分までプレーした。

2025-11-30 02:00:50 更新