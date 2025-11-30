ブンデスリーガ 25/26の第12節 ホッフェンハイムとアウクスブルクの試合が、11月29日23:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。

ホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、ティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはサミュエル・エサンド（FW）、メルト・ケミュール（MF）、ファビアン・リーダー（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ホッフェンハイムのバズーマナ・トゥーレ（MF）がゴールを決めてホッフェンハイムが先制。

さらに26分ホッフェンハイムが追加点。バウター・ブルヘル（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+1分ホッフェンハイムが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより3-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-0とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

アウクスブルクは後半の頭から2人が交代。メルト・ケミュール（MF）、アンノア・マッセンゴ（MF）に代わりクリスティヤン・ヤキッチ（MF）、エルビス・レジュベツァイ（MF）がピッチに入る。

59分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。フィスニク・アスラニ（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）に代わりアンドレイ・クラマリッチ（FW）、マックス・メルステト（FW）がピッチに入る。

72分、アウクスブルクは同時に2人を交代。セドリック・ツェジガー（DF）、ディミトリス・ジャンヌリス（DF）に代わりマリウス・ボルフ（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）がピッチに入る。

72分、ホッフェンハイムは同時に2人を交代。グリシャ・プロメル（MF）、ベルナルド（DF）に代わりアレクサンダー・プラス（MF）、オザン・カバク（DF）がピッチに入る。

82分、アウクスブルクが選手交代を行う。アントン・カデ（MF）からアレクシ・クロードモーリス（FW）に交代した。

その直後の83分、アウクスブルクのサミュエル・エサンド（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後もホッフェンハイムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ホッフェンハイムが3-0で勝利した。

なお、ホッフェンハイムは74分にマックス・メルステト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 01:30:19 更新