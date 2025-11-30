【ファーゴ イノセント・ホットウェーブ Ver.】 2026年10月 発売予定 価格：18,700円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

AniGameより、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ファーゴ イノセント・ホットウェーブ Ver.」。こちらは、Yostarが運営する育成シミュレーションゲーム「アズールレーン」に登場するユニオン陣営の軽巡洋艦「ファーゴ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたファーゴの着せ替え「イノセント・ホットウェーブ」のイラストをモチーフに再現されている。気のせいか、イラストで見るよりも、フィギュア化されたことでセクシーさがより増したように感じる。いずれにせよ、ファーゴのファンならぜひとも押さえておきたいアイテムと言えるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約165mmだ

今回の展示に含まれていなかったが、製品には帽子も付属している。こちらは元のイラストのように被った状態にできるほか、写真のように自由に取り外しておくことも可能だ。特に帽子が無い状態では目立つ薄紫色の長い髪は、背中側で地面に垂れ下がるほど伸びているところも印象的である。

ポーズや衣装も相まって派手っぽい印象もあるが、表情だけに注目すると瞳が潤んでいるように見えてくるから不思議だ。眉が少し下がり、口元は小さく閉じているので、若干困り顔のような雰囲気も漂っている。淡い色の髪と白い素肌が相まって、より美しく感じる。

少し困ったような表情だ

複雑な髪型もうまくまとめられている

いろいろな角度から眺めたくなる

「アズールレーン」のキャラクターといえば、胸の大きさもトレードマークのひとつだ。こちらのファーゴも布の面積が少なめの黒いビキニを身につけており、豊満なバストやスタイルの良さがよくわかるようになっている。牛をモチーフにした衣装も、妙に似合っていてかわいらしい。

黒いビキニ部分はやや光沢のある質感になっている

胸のホクロもしっかり再現

おへそ周りも肉々しい

こちらのフィギュアのセクシーさの9割ぐらいの要素となっているのが、脚を大きく広げたポーズだろう。自立させるのが難しそうだが、背中側に垂れているツインテールが支えとなっており、安定して飾ることが出来そうだ。

片手は床についている

これは……けしからん！

長いツインテールがバランスを取るのにも役立っている

こちらの「ファーゴ イノセント・ホットウェーブ Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。現在監修中ということで、若干仕様が変更される場合もあるが、何はともあれ実物を見てチェックしたいという人はお店に足を運んでみることをオススメする。

(C)Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.