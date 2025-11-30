プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ぶりアラで失敗なし！基本のぶり大根」 「カボチャの煮物」 「ワカメとカニカマの酢の物」 の全3品。
定番のブリ大根をメインに、煮物と酢の物を合わせた和の献立です。

【主菜】ぶりアラで失敗なし！基本のぶり大根


調理時間：40分
カロリー：333Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ブリ  (アラ)250~300g
  塩  少々
大根  300g
ショウガ  1片
酒  50ml
砂糖  大さじ1
＜調味料＞
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2

【下準備】

ブリは食べやすい大きさに切り、塩を振って10分程置き、たっぷりの熱湯にサッとくぐらせる。水に取ってウロコや血を取り除く。

大根は皮を厚めにむき、厚さ3cmの半月切りにし、面取りをする。鍋にかぶるくらいの水と大根を入れ、半透明になるまで煮る。

ショウガの半分は皮つきのまま薄切りに、残りの半分は皮をむいてせん切りにする。

【作り方】

1. 鍋に大根とブリを入れ、かぶる位の分量外の水を加えて強火にかける。煮たったらアクを取り、ショウガの薄切りと酒、砂糖を加える。落とし蓋をし、中火で15分煮る。

2. ＜調味料＞を加えて落とし蓋をし、煮汁が1/2量になるまで煮る。器に盛り、せん切りにしたショウガをのせる。

【副菜】カボチャの煮物
カボチャの甘みをいかした、あっさりしとた味付けです。

調理時間：15分
カロリー：123Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カボチャ  200g
だし汁  200ml
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  薄口しょうゆ  小さじ1/2
  塩  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、ひとくち大に切る。

【作り方】

1. 鍋にカボチャ、だし汁、＜調味料＞の材料を入れ、落とし蓋をして強火にかける。煮たったら弱火で煮汁が少なくなるまで煮込み、器に盛る。

【副菜】ワカメとカニカマの酢の物
作り置きの甘酢があれば、すぐに作れて便利です。

調理時間：5分
カロリー：58Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ワカメ  (干し)大さじ1.5
カニ風味カマボコ  4本 モヤシ  1/2袋
＜合わせ酢＞
  作り置き甘酢  大さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1
  ショウガ汁  小さじ1

【下準備】

ワカメは水で柔らかくもどし、水気をしっかり絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコはほぐす。

モヤシは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞る。ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ＜合わせ酢＞のボウルにワカメ、カニ風味カマボコ、モヤシを加えて和え、器に盛る。

