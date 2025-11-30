【今日の献立】2025年11月30日(日)「ぶりアラで失敗なし！基本のぶり大根」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ぶりアラで失敗なし！基本のぶり大根」 「カボチャの煮物」 「ワカメとカニカマの酢の物」 の全3品。
定番のブリ大根をメインに、煮物と酢の物を合わせた和の献立です。
【主菜】ぶりアラで失敗なし！基本のぶり大根
調理時間：40分
カロリー：333Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ブリ (アラ)250~300g
塩 少々
大根 300g
ショウガ 1片
酒 50ml
砂糖 大さじ1
＜調味料＞
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
【下準備】ブリは食べやすい大きさに切り、塩を振って10分程置き、たっぷりの熱湯にサッとくぐらせる。水に取ってウロコや血を取り除く。
大根は皮を厚めにむき、厚さ3cmの半月切りにし、面取りをする。鍋にかぶるくらいの水と大根を入れ、半透明になるまで煮る。
ショウガの半分は皮つきのまま薄切りに、残りの半分は皮をむいてせん切りにする。
【作り方】1. 鍋に大根とブリを入れ、かぶる位の分量外の水を加えて強火にかける。煮たったらアクを取り、ショウガの薄切りと酒、砂糖を加える。落とし蓋をし、中火で15分煮る。
2. ＜調味料＞を加えて落とし蓋をし、煮汁が1/2量になるまで煮る。器に盛り、せん切りにしたショウガをのせる。
【副菜】カボチャの煮物
カボチャの甘みをいかした、あっさりしとた味付けです。
調理時間：15分
カロリー：123Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）カボチャ 200g
だし汁 200ml
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
【下準備】カボチャは種とワタを取り除き、ひとくち大に切る。
【作り方】1. 鍋にカボチャ、だし汁、＜調味料＞の材料を入れ、落とし蓋をして強火にかける。煮たったら弱火で煮汁が少なくなるまで煮込み、器に盛る。
【副菜】ワカメとカニカマの酢の物
作り置きの甘酢があれば、すぐに作れて便利です。
調理時間：5分
カロリー：58Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ワカメ (干し)大さじ1.5
カニ風味カマボコ 4本 モヤシ 1/2袋
＜合わせ酢＞
作り置き甘酢 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1
ショウガ汁 小さじ1
【下準備】ワカメは水で柔らかくもどし、水気をしっかり絞る。長い場合は食べやすい大きさに切る。カニ風味カマボコはほぐす。
モヤシは熱湯でゆでてザルに上げ、冷めたら水気を絞る。ボウルで＜合わせ酢＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. ＜合わせ酢＞のボウルにワカメ、カニ風味カマボコ、モヤシを加えて和え、器に盛る。
