セリエA 25/26の第13節 パルマとウディネーゼの試合が、11月29日23:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、パトリック・クトローネ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ウディネーゼのニコロ・ベルトラ（DF）のアシストからニコロ・ザニオーロ（MF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

ここで前半が終了。0-1とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

パルマは後半の頭から2人が交代。マンデラ・ケイタ（MF）、パトリック・クトローネ（FW）に代わりナウエル・エステベス（MF）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）がピッチに入る。

56分、パルマが選手交代を行う。オリバー・ソレンセン（MF）からエルナニ（MF）に交代した。

64分にパルマのマリアーノ・トロイロ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

65分ウディネーゼが追加点。キーナン・デイビス（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウディネーゼが0-2で勝利した。

なお、パルマは10分にマンデラ・ケイタ（MF）に、またウディネーゼは7分にアーサー・アッタ（MF）、66分にキーナン・デイビス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 01:00:22 更新