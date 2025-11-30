セリエA 25/26の第13節 ジェノアとベローナの試合が、11月29日23:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。ベローナのラフィク・ベルガリ（DF）がゴールを決めてベローナが先制。

30分、ベローナが選手交代を行う。ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）に代わりマルティン・フリーゼ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

40分ジェノアが同点に追いつく。ビトール・カルバーリョ（FW）のアシストからロレンツォ・コロンボ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

62分ジェノアが逆転。ミカエル・エラートソン（FW）のアシストからモーテン・トルスビー（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジェノアが2-1で勝利した。

なお、ジェノアは27分にモーテン・トルスビー（MF）に、またベローナは39分にダニエル・モスケラ（FW）、47分にウナイ・ヌニェス（DF）、73分にロベルト・ガリアルディーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

