新作待ってたァァァーーッ！【大人のしまむら】40・50代が狙いたい！「高見えアウター」

アウターの新調に悩んでいる人こそチェックしてほしい【しまむら】の大人ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の、新作「高見えアウター」にフォーカス！ ライトグレーのコンパクトジャケットとノーカラーのキルティングコートは、どちらもコスパ優秀。大人の日常に溶け込むデザインなので、冬のおしゃれをアップデートしたい人は必見です。

きれいめともカジュアルとも好相性なグレージャケット

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ジャケット」\2,200（税込）

やわらかなライトグレーが持つクリーンさで、コーデ全体を上品に見せてくれそうなジャケット。大きなポケットがほどよいアクセントになり、シンプルなデザインに表情をプラス。コンパクトな丈感なので、ワイドパンツやロングスカートと合わせてもGOOD。ミニ丈ボトムスと合わせれば旬度アップが狙えるはず。腕の丸みのあるフォルムがほどよくやさしい雰囲気を添えてくれます。

グレー × ベージュでつくる大人カジュアル

ライトグレーのジャケットに、まろやかなベージュパンツを合わせた大人カジュアル。角の取れた配色が余裕ある雰囲気を醸し出してくれるかも。コンパクトな丈感のジャケットが、ワイドパンツのすっきり見えを後押し。インナーのボーダーニットで、遊び心をプラスしているのも好バランスです。バッグとローファーはこっくりブラウンを合わせて、全体をほどよく引き締めてみて。

ノーカラーだから顔まわりをすっきり見せてくれそうなコート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コート」\2,200（税込）

キルティングのノーカラーコートは、飾りすぎないシンプルさが魅力で、マフラーなどの小物を楽しみやすい。サイドにスリットが入っていて足さばきがよく、パンツにもスカートにも好相性な丈感なのもうれしい。キルティング × ブラックの組み合わせだから、厚手ニットを仕込んでも着ぶくれしにくく、すっきりこなれた印象になるかも。幅広いコーデと馴染んで、オンオフ問わず引っ張りだこになりそうな1枚です。

大人のリラクシースタイルとも好相性

キルティングのコートに、ベージュのセットアップを仕込んだ大人の軽やかコーデ。全体をやさしいトーンでまとめることで、黒アウターでも重たく見えずに洗練された印象に。ほどよいラフさが大人のリラクシー感を引き寄せつつ、ホワイトの小物で抜け感を添えてみて。キャップをプラスすれば、遊び心も加わって、休日スタイルにぴったりなスタイリングに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：Yukie Kawase