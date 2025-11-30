「仮面ライダーV3」第51話「ライダー4号は君だ!!」期間限定で配信決定 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』放送記念
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第9話が29日深夜に放送された。島村一葉と島村三葉の死闘を記念して、仮面ライダーV3とライダーマンが登場する「仮面ライダーV3」第51話「ライダー4号は君だ!!」が、東映特撮YouTube Officialで配信されることが決定した。
【動画】懐かしい！配信された「仮面ライダーV3」第51話
配信期間は12月15日正午までの期間限定配信。第9話内でも、いくつかのシーンがアニメとして描かれた本話数を見ることができる。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。
【動画】懐かしい！配信された「仮面ライダーV3」第51話
配信期間は12月15日正午までの期間限定配信。第9話内でも、いくつかのシーンがアニメとして描かれた本話数を見ることができる。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。