フライパンに入れてほったらかし→絶品！キャベツたっぷり『牛肉の梅オイスター蒸し』
一年中手に入ってアレンジも自由自在な定番野菜、キャベツ。今回はキャベツを大量消費できてボリューム満点、でも一人分279kcalとヘルシーな『牛肉の梅オイスター蒸し』をご紹介します。
下味をつけた牛肉とキャベツを、蓋をしたフライパンで約10分蒸すだけ……と、作り方も超簡単！ 忙しい日の夕食にもぴったりですよ〜♪
『牛肉の梅オイスター蒸し』のレシピ
材料（2人分）
牛こま切れ肉……150g
キャベツの葉……8枚（約300g）
万能ねぎの小口切り……2本分
〈A〉
梅干し（塩分約17％）……2個
オイスターソース……小さじ2
ごま油……小さじ2
しょうゆ……小さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
梅干しは種を除いてたたく。ボールに牛肉を入れ、〈A〉を加えてもみ込む。キャベツはしんを切り、一口大に切る。
（2）フライパンに入れる
直径24cmのフライパンにキャベツを広げ入れ、牛肉を汁ごと広げ入れて水大さじ1をふる。
（3）ふたをして蒸す
強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、9〜10分蒸す。全体を混ぜて器に盛り、万能ねぎをふる。
牛肉とオイスターソースの濃厚な味わいと梅肉の酸味がキャベツにからまって、こくがあるのにさっぱり。飽きずにモリモリ食べられます。『牛肉の梅オイスター蒸し』、ぜひ今夜のおかずに作ってみてくださいね！
教えてくれたのは…
小林 まさみコバヤシ マサミ
料理家
詳細はこちら
会社勤めをしながら料理研究家を目指し、調理師学校で学ぶ。料理研究家やフードコーディネーターのアシスタントを経て独立。主婦になってから料理の道に入ったため、読者目線の無理のない、作りやすいレシピに定評がある。
（『オレンジページ』2025年11月2日号より）