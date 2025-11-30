フライパンに入れてほったらかし→絶品！キャベツたっぷり『牛肉の梅オイスター蒸し』

一年中手に入ってアレンジも自由自在な定番野菜、キャベツ。今回はキャベツを大量消費できてボリューム満点、でも一人分279kcalとヘルシーな『牛肉の梅オイスター蒸し』をご紹介します。

下味をつけた牛肉とキャベツを、蓋をしたフライパンで約10分蒸すだけ……と、作り方も超簡単！ 忙しい日の夕食にもぴったりですよ〜♪

『牛肉の梅オイスター蒸し』のレシピ

材料（2人分）

牛こま切れ肉……150g

キャベツの葉……8枚（約300g）

万能ねぎの小口切り……2本分

〈A〉

梅干し（塩分約17％）……2個

オイスターソース……小さじ2

ごま油……小さじ2

しょうゆ……小さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

梅干しは種を除いてたたく。ボールに牛肉を入れ、〈A〉を加えてもみ込む。キャベツはしんを切り、一口大に切る。

（2）フライパンに入れる

直径24cmのフライパンにキャベツを広げ入れ、牛肉を汁ごと広げ入れて水大さじ1をふる。

（3）ふたをして蒸す

強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、9〜10分蒸す。全体を混ぜて器に盛り、万能ねぎをふる。

牛肉とオイスターソースの濃厚な味わいと梅肉の酸味がキャベツにからまって、こくがあるのにさっぱり。飽きずにモリモリ食べられます。『牛肉の梅オイスター蒸し』、ぜひ今夜のおかずに作ってみてくださいね！

小林 まさみコバヤシ マサミ 教えてくれたのは… 料理家 会社勤めをしながら料理研究家を目指し、調理師学校で学ぶ。料理研究家やフードコーディネーターのアシスタントを経て独立。主婦になってから料理の道に入ったため、読者目線の無理のない、作りやすいレシピに定評がある。 詳細はこちら

