¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã£Ã¡Û±óÆ£¥¨¥ß¤¬Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¡¡£µÇ¯Ï¢Â³¾Þ¶â½÷²¦¤Ø¸þ¤±¤Æ²÷Áö¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ç¶¡ÖÂè£±£²²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢£µÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£Í¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¥¨¥ß¡Ê£³£·¡á¼¢²ì¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¡¢£¶ÏÈ¤È£²ÏÈ¤Î£²Áö¤ò£³Ãå£²ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿Ê¿¹âÆàºÚ¤¬£±£Ò¤Ç£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¸åÂà¡£±óÆ£¤¬µÕÅ¾¤ÇÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¡¢Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¡¤Î´¶¿¨¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡¸½ºß¡¢½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¡££²°Ì¡¦¼é²°ÈþÊæ¤È¤Îº¹¤ÏÌó£±£±£°£°Ëü±ß¡£¤³¤Î¥¤¥óÀï¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤Æ¾Þ¶â£µ£°£°Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¾Þ¶â½÷²¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£