バルセロナvsアラベス スタメン発表
[11.29 ラ・リーガ第14節](カンプ・ノウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 8 ペドリ
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 15 ルーカス・ボジェ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 22 ムサ・ディアラ
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 18 ホン・グリディ
MF 23 カルロス・ベナビデス
MF 32 Izei Hernández
FW 7 カルロス・ビセンテ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 11 トニ・マルティネス
監督
エドゥアルド・コウデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります