[11.29 プレミアリーグ第13節](エティハド スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 11 ジェレミ・ドク

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 82 リコ・ルイス

MF 10 ラヤン・シェルキ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 22 田中碧

MF 44 イリア・グルエフ

FW 7 ダニエル・ジェームズ

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

控え

GK 16 イラン・メリエ

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 25 サム・バイラム

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 19 ノア・オカフォー

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

