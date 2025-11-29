マンチェスター・Cvsリーズ スタメン発表
[11.29 プレミアリーグ第13節](エティハド スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ラヤン・シェルキ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 7 ダニエル・ジェームズ
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
控え
GK 16 イラン・メリエ
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 25 サム・バイラム
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります