バイエルンvsS・パウリ スタメン発表
[11.29 ブンデスリーガ第12節](アリアンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 21 伊藤洋輝
DF 23 サシャ・ブイ
DF 30 C. Kiala
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
DF 11 アルカディウシュ・ピルカ
DF 21 ラース・リツカ
MF 6 ジェームズ・サンズ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 2 マノリス・サリアカス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 10 ダネル・シナニ
FW 19 マルティン・カールス
FW 26 R. Jones
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります