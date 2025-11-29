[11.29 ブンデスリーガ第12節](アリアンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 20 トム・ビショフ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 21 伊藤洋輝

DF 23 サシャ・ブイ

DF 30 C. Kiala

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 8 エリック・スミス

DF 11 アルカディウシュ・ピルカ

DF 21 ラース・リツカ

MF 6 ジェームズ・サンズ

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 27 アンドレアス・フントンジ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 2 マノリス・サリアカス

DF 23 ルイス・オピー

DF 25 アダム・ジビガワ

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 10 ダネル・シナニ

FW 19 マルティン・カールス

FW 26 R. Jones

監督

アレクサンダー・ブレッシン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります