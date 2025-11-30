梅田サイファーが、TVアニメ『グノーシア』新エンディングテーマに新曲「FLOOR KILLER」が決定したことを発表した。なお「FLOOR KILLER」は、12月1日に配信リリースされる。

◆梅田サイファー 動画

本アニメの原作は、ゲーム開発集団・プチデポットによる「人狼ゲーム」をモチーフにしたゲーム。漂流する星間航行船D.Q.O.を舞台に、人間に化けて人間を襲う未知の敵・グノーシアが船内に紛れ込んだことを受け、乗員たちは毎日会議を行い疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせていく。正しい選択が求められる中、記憶喪失の主人公・ユーリがどのような選択をしても最初の日にループしてしまう、“人狼”推理劇×SFループミステリーとなっている。

アニメは10月から放送を開始しており、梅田サイファー「FLOOR KILLER」は11月29日24時に放送された第8話にて、サプライズで初解禁。YouTubeのアニプレックス公式チャンネルでは、TVアニメ『グノーシア』新エンディングテーマ「FLOOR KILLER」のノンクレジットムービーも公開された。

さらに、「FLOOR KILLER」の配信リリースを記念した、ダウンロードキャンペーンの実施が決定。対象ストアにて梅田サイファー「FLOOR KILLER」をダウンロード購入し応募した人の中から抽選で最大56組112名が、梅田サイファー＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin〜＞に招待される。詳細はオフィシャルホームページで確認できる。

◆ ◆ ◆

◾️テークエム コメント

人狼ゲームの醍醐味とは、人狼サイドで皆を騙し切った時の快感だ！と、思いませんか？ 今回、晴れてグノーシアとして「人類の敵」になっちゃったユーリですが、一体どんな痛快な二枚舌をカマしてくれるんでしょーか。楽しみです。ここから怒涛のうねりを見せてくれるであろうTVアニメ『グノーシア』、「FLOOR KILLER」のダーティなバイブスと一緒に楽しんでもらえると嬉しいです！

◆ ◆ ◆

◾️Cosaqu コメント

はじめまして！ 梅田サイファーのCosaquです。今回TVアニメ『グノーシア』のエンディングテーマを担当させていただき、光栄です！物語がループする中で乗員たちは正しい選択をすることができるのか？ 様々な葛藤、疑念、裏切り、ループの中で選択を迫られる乗員たちの姿を僕達の楽曲「FLOOR KILLER」に重ねて聴いていただけると幸いです！ この旅の結末を一緒に見届けましょう！

◆ ◆ ◆

◾️ケニーダズ コメント

梅田サイファーのケニーダズです！ TVアニメ『グノーシア』のエンディングに新曲「FLOOR KILLER」を書き下ろしました！ この曲をライブで披露する時は全員グノ顔で早口かまします。ぜひどんな曲かオンエアでチェックしてください！お楽しみに！！！

◆ ◆ ◆

◾️「FLOOR KILLER」 2025年12月1日（月）リリース

M1.FLOOR KILLER (Prod. peko & Cosaqu)

feat. Cosaqu, KennyDoes, テークエム, peko & KOPERU ◆梅田サイファー「FLOOR KILLER」ダウンロードキャンペーン

対象ストアにて梅田サイファーの「FLOOR KILLER」をダウンロード購入のうえ、ご応募いただいた方から抽選で最大56組112名様を、梅田サイファー＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin〜＞にご招待。 ・応募期間：2025年12月1日（月）0:00〜2025年12月10日（水）23:59

・応募フォーム：https://www.sonymusic.co.jp/event/105255

◾️TVアニメ『グノーシア』 2025年10月11日（土）より毎週土曜24:00〜TOKYO MX、BS11ほか各局にて放送中

※放送・配信日時は変更になる場合あり。 ▼放送情報

TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜

BS11 毎週土曜 24:00〜

とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜

群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜

テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜

MBS 毎週土曜 26:08〜

AT-X 毎週月曜 23:30〜 ▼先行配信情報

ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信

その他プラットフォームでも順次配信開始 ▼スタッフ

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり（プチデポット）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

音楽：深澤秀行

アニメーション制作：domerica ▼キャスト

安済知佳、長谷川育美、鬼頭明里、七海ひろき、瀬戸麻沙美、関 智一、早見沙織、悠木 碧、佐倉綾音、中村悠一、津田健次郎、花澤香菜、大塚剛央、江口拓也 公式サイト：https://gnosia-anime.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/gnosia_off

◾️＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin’〜＞ 【東京】2025年10月5日(日) open 17:00 / start 18:00 恵比寿ザ・ガーデンホール

【長崎】2025年10月9日(木) open 18:30 / start 19:00 長崎DRUM Be-7

【福岡】2025年10月10日(金) open 18:30 / start 19:00 福岡DRUM Be-1

【鹿児島】2025年10月12日(日) open 17:00 / start 17:30 Duckbill

【宮崎】2025年10月13日(月祝) open 17:00 / start 17:30 宮崎LAZARUS

【三重】2025年10月19日(日) open 17:00 / start 17:30 四日市 CLUB ROOTS

【埼玉】2025年10月25日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

【新潟】2025年10月26日(日) open 17:00 / start 17:30 NEXS NIIGATA

【北海道】2025年10月30日(木) open 18:30 / start 19:00 cube garden

【秋田】2025年11月1日(土) open 17:00 / start 17:30 秋田 Club SWINDLE

【青森】2025年11月2日(日) open 17:00 / start 17:30 青森Quarter

【岩手】2025年11月3日(月祝) open 17:00 / start 17:30 盛岡CLUB CHANGE WAVE

【高知】2025年11月8日(土) open 17:00 / start 17:30 X-pt.

【香川】2025年11月9日(日) open 17:00 / start 17:30 高松MONSTER

【岐阜】2025年11月13日(木) open 18:30 / start 19:00 岐阜club-G

【滋賀】2025年11月15日(土) open 17:00 / start 17:30 滋賀 U☆STONE

【和歌山】2025年11月16日(日) open 17:00 / start 17:30 SHELTER

【千葉】2025年12月19日(金) open 18:30 / start 19:00 柏PALOOZA

【静岡】2025年12月20日(土) open 17:00 / start 17:30 静岡UMBER

【山梨】2025年12月21日(日) open 17:00 / start 17:30 KAZOO HALL

【鳥取】2026年1月11日(日) open 17:00 / start 17:30 米子laughs

【島根】2026年1月12日(月祝) open 17:00 / start 17:30 出雲APOLLO

【広島】2026年1月14日(水) open 18:30 / start 19:00 SIX ONE Live STAR

【京都】2026年1月15日(木) open 18:30 / start 19:00 KYOTO MUSE

【石川】2026年1月17日(土) open 17:00 / start 17:30 金沢EIGHT HALL

【長野】2026年1月18日(日) open 17:00 / start 17:30 長野CLUB JUNK BOX

【兵庫】2026年2月7日(土) open 17:15 / start 18:00 Harbor Studio

【奈良】2026年2月8日(日) open 17:00 / start 17:30 奈良ネバーランド

【岡山】2026年2月11日(水祝) open 17:00 / start 17:30 YEBISU YA PRO

【山口】2026年2月12日(木) open 18:30 / start 19:00 周南RISING HALL

【佐賀】2026年2月14日(土) open 17:00 / start 17:30 佐賀GEILS

【熊本】2026年2月15日(日) open 17:00 / start 17:30 熊本B.9 V1

【大分】2026年2月18日(水) open 18:30 / start 19:00 大分DRUM Be-0

【愛媛】2026年2月21日(土) open 17:00 / start 17:30 WstudioRED

【徳島】2026年2月22日(日) open 17:00 / start 17:30 club GRINDHOUSE

【神奈川】2026年3月6日(金) open 18:15 / start 19:00 横浜ベイホール

【栃木】2026年3月7日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

【宮城】2026年3月8日(日) open 17:00 / start 17:30 仙台darwin

【山形】2026年3月14日(土) open 17:00 / start 17:30 山形ミュージック昭和Session

【福島】2026年3月15日(日) open 17:00 / start 17:30 郡山Hip Shot Japan

【茨城】2026年3月17日(火) open 18:30 / start 19:00 mito LIGHT HOUSE

【群馬】2026年3月19日(木) open 18:30 / start 19:00 前橋DYVER

【富山】2026年3月21日(土) open 17:00 / start 17:30 MAIRO

【福井】2026年3月22日(日) open 17:00 / start 17:30 福井 CHOP

【愛知】2026年3月24日(火) open 18:15 / start 19:00 名古屋クラブクアトロ

【大阪】2026年4月4日(土) open 17:00 / start 18:00 なんばHatch

【沖縄】2026年4月11日(土) open 17:00 / start 17:30 沖縄セントラル

【沖縄】2026年4月12日(日) open 15:30 / start 16:00 沖縄セントラル チケット：https://w.pia.jp/t/umeda-cypher/

