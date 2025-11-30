梅田サイファー、新曲「FLOOR KILLER」がTVアニメ『グノーシア』新EDテーマに決定
梅田サイファーが、TVアニメ『グノーシア』新エンディングテーマに新曲「FLOOR KILLER」が決定したことを発表した。なお「FLOOR KILLER」は、12月1日に配信リリースされる。
本アニメの原作は、ゲーム開発集団・プチデポットによる「人狼ゲーム」をモチーフにしたゲーム。漂流する星間航行船D.Q.O.を舞台に、人間に化けて人間を襲う未知の敵・グノーシアが船内に紛れ込んだことを受け、乗員たちは毎日会議を行い疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせていく。正しい選択が求められる中、記憶喪失の主人公・ユーリがどのような選択をしても最初の日にループしてしまう、“人狼”推理劇×SFループミステリーとなっている。
アニメは10月から放送を開始しており、梅田サイファー「FLOOR KILLER」は11月29日24時に放送された第8話にて、サプライズで初解禁。YouTubeのアニプレックス公式チャンネルでは、TVアニメ『グノーシア』新エンディングテーマ「FLOOR KILLER」のノンクレジットムービーも公開された。
https://youtu.be/SQhNzGFc6BA
さらに、「FLOOR KILLER」の配信リリースを記念した、ダウンロードキャンペーンの実施が決定。対象ストアにて梅田サイファー「FLOOR KILLER」をダウンロード購入し応募した人の中から抽選で最大56組112名が、梅田サイファー＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin〜＞に招待される。詳細はオフィシャルホームページで確認できる。
◾️テークエム コメント
人狼ゲームの醍醐味とは、人狼サイドで皆を騙し切った時の快感だ！と、思いませんか？ 今回、晴れてグノーシアとして「人類の敵」になっちゃったユーリですが、一体どんな痛快な二枚舌をカマしてくれるんでしょーか。楽しみです。ここから怒涛のうねりを見せてくれるであろうTVアニメ『グノーシア』、「FLOOR KILLER」のダーティなバイブスと一緒に楽しんでもらえると嬉しいです！
◾️Cosaqu コメント
はじめまして！ 梅田サイファーのCosaquです。今回TVアニメ『グノーシア』のエンディングテーマを担当させていただき、光栄です！物語がループする中で乗員たちは正しい選択をすることができるのか？ 様々な葛藤、疑念、裏切り、ループの中で選択を迫られる乗員たちの姿を僕達の楽曲「FLOOR KILLER」に重ねて聴いていただけると幸いです！ この旅の結末を一緒に見届けましょう！
◾️ケニーダズ コメント
梅田サイファーのケニーダズです！ TVアニメ『グノーシア』のエンディングに新曲「FLOOR KILLER」を書き下ろしました！ この曲をライブで披露する時は全員グノ顔で早口かまします。ぜひどんな曲かオンエアでチェックしてください！お楽しみに！！！
◾️「FLOOR KILLER」
2025年12月1日（月）リリース
M1.FLOOR KILLER (Prod. peko & Cosaqu)
feat. Cosaqu, KennyDoes, テークエム, peko & KOPERU
◆梅田サイファー「FLOOR KILLER」ダウンロードキャンペーン
対象ストアにて梅田サイファーの「FLOOR KILLER」をダウンロード購入のうえ、ご応募いただいた方から抽選で最大56組112名様を、梅田サイファー＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin〜＞にご招待。
・応募期間：2025年12月1日（月）0:00〜2025年12月10日（水）23:59
・応募フォーム：https://www.sonymusic.co.jp/event/105255
◾️TVアニメ『グノーシア』
2025年10月11日（土）より毎週土曜24:00〜TOKYO MX、BS11ほか各局にて放送中
※放送・配信日時は変更になる場合あり。
▼放送情報
TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
BS11 毎週土曜 24:00〜
とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
MBS 毎週土曜 26:08〜
AT-X 毎週月曜 23:30〜
▼先行配信情報
ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信
その他プラットフォームでも順次配信開始
▼スタッフ
原作：petit depotto
キャラクター原案：ことり（プチデポット）
監督：市川量也
シリーズ構成・脚本：花田十輝
音楽：深澤秀行
アニメーション制作：domerica
▼キャスト
安済知佳、長谷川育美、鬼頭明里、七海ひろき、瀬戸麻沙美、関 智一、早見沙織、悠木 碧、佐倉綾音、中村悠一、津田健次郎、花澤香菜、大塚剛央、江口拓也
公式サイト：https://gnosia-anime.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/gnosia_off
◾️＜47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin’〜＞
【東京】2025年10月5日(日) open 17:00 / start 18:00 恵比寿ザ・ガーデンホール
【長崎】2025年10月9日(木) open 18:30 / start 19:00 長崎DRUM Be-7
【福岡】2025年10月10日(金) open 18:30 / start 19:00 福岡DRUM Be-1
【鹿児島】2025年10月12日(日) open 17:00 / start 17:30 Duckbill
【宮崎】2025年10月13日(月祝) open 17:00 / start 17:30 宮崎LAZARUS
【三重】2025年10月19日(日) open 17:00 / start 17:30 四日市 CLUB ROOTS
【埼玉】2025年10月25日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
【新潟】2025年10月26日(日) open 17:00 / start 17:30 NEXS NIIGATA
【北海道】2025年10月30日(木) open 18:30 / start 19:00 cube garden
【秋田】2025年11月1日(土) open 17:00 / start 17:30 秋田 Club SWINDLE
【青森】2025年11月2日(日) open 17:00 / start 17:30 青森Quarter
【岩手】2025年11月3日(月祝) open 17:00 / start 17:30 盛岡CLUB CHANGE WAVE
【高知】2025年11月8日(土) open 17:00 / start 17:30 X-pt.
【香川】2025年11月9日(日) open 17:00 / start 17:30 高松MONSTER
【岐阜】2025年11月13日(木) open 18:30 / start 19:00 岐阜club-G
【滋賀】2025年11月15日(土) open 17:00 / start 17:30 滋賀 U☆STONE
【和歌山】2025年11月16日(日) open 17:00 / start 17:30 SHELTER
【千葉】2025年12月19日(金) open 18:30 / start 19:00 柏PALOOZA
【静岡】2025年12月20日(土) open 17:00 / start 17:30 静岡UMBER
【山梨】2025年12月21日(日) open 17:00 / start 17:30 KAZOO HALL
【鳥取】2026年1月11日(日) open 17:00 / start 17:30 米子laughs
【島根】2026年1月12日(月祝) open 17:00 / start 17:30 出雲APOLLO
【広島】2026年1月14日(水) open 18:30 / start 19:00 SIX ONE Live STAR
【京都】2026年1月15日(木) open 18:30 / start 19:00 KYOTO MUSE
【石川】2026年1月17日(土) open 17:00 / start 17:30 金沢EIGHT HALL
【長野】2026年1月18日(日) open 17:00 / start 17:30 長野CLUB JUNK BOX
【兵庫】2026年2月7日(土) open 17:15 / start 18:00 Harbor Studio
【奈良】2026年2月8日(日) open 17:00 / start 17:30 奈良ネバーランド
【岡山】2026年2月11日(水祝) open 17:00 / start 17:30 YEBISU YA PRO
【山口】2026年2月12日(木) open 18:30 / start 19:00 周南RISING HALL
【佐賀】2026年2月14日(土) open 17:00 / start 17:30 佐賀GEILS
【熊本】2026年2月15日(日) open 17:00 / start 17:30 熊本B.9 V1
【大分】2026年2月18日(水) open 18:30 / start 19:00 大分DRUM Be-0
【愛媛】2026年2月21日(土) open 17:00 / start 17:30 WstudioRED
【徳島】2026年2月22日(日) open 17:00 / start 17:30 club GRINDHOUSE
【神奈川】2026年3月6日(金) open 18:15 / start 19:00 横浜ベイホール
【栃木】2026年3月7日(土) open 17:00 / start 17:30 HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
【宮城】2026年3月8日(日) open 17:00 / start 17:30 仙台darwin
【山形】2026年3月14日(土) open 17:00 / start 17:30 山形ミュージック昭和Session
【福島】2026年3月15日(日) open 17:00 / start 17:30 郡山Hip Shot Japan
【茨城】2026年3月17日(火) open 18:30 / start 19:00 mito LIGHT HOUSE
【群馬】2026年3月19日(木) open 18:30 / start 19:00 前橋DYVER
【富山】2026年3月21日(土) open 17:00 / start 17:30 MAIRO
【福井】2026年3月22日(日) open 17:00 / start 17:30 福井 CHOP
【愛知】2026年3月24日(火) open 18:15 / start 19:00 名古屋クラブクアトロ
【大阪】2026年4月4日(土) open 17:00 / start 18:00 なんばHatch
【沖縄】2026年4月11日(土) open 17:00 / start 17:30 沖縄セントラル
【沖縄】2026年4月12日(日) open 15:30 / start 16:00 沖縄セントラル
チケット：https://w.pia.jp/t/umeda-cypher/
