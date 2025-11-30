「お姉ちゃんがめちゃめちゃギャル」芸人の自宅に“JOYが脱いだTシャツ”がある理由
お笑いコンビ・マテンロウの大トニー（35歳）が、11月27日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。ギャルの姉が持って帰ってきた、“JOYが着ていたTシャツ”が家にあると語った。
この日、ゲストのタレント・JOYが、毎週クラブに行くなど、かつては“ギャル男”で一世を風靡したという話の中で、大トニーは「うちのお姉ちゃんがめちゃめちゃギャルなんですよ。JOYくんのちょっと下くらいなんですけど、僕の家に、JOYくんが着てたTシャツがあります」と告白。JOYは「…どういうこと！？」、千原ジュニアも「なんで脱いでんの？？」と困惑する。
大トニーによると、渋谷・道玄坂のクラブで雑誌「men's egg（メンズエッグ）」のイベントがあり、「うちの姉ちゃんが行って、小っちゃいエレベーターみたいなところで、JOYくんと一緒になって、『握手してください』みたいにうちの姉ちゃんが言ったら、『じゃああげるよ』って言って、その場でJOYくんがTシャツ脱いで（くれた）」と説明。JOYは覚えていないようで、「オレ、そんなワイルドなことしてるの？？（笑）」と笑った。
大トニーはさらに「朝方、うちの姉ちゃん帰ってきて、『大介、匂い嗅ぎな』って。匂い嗅いで。いい匂いして。『なにこれ？』って言ったら、『これ、JOYのTシャツ。JOYが着てたTシャツ』って言って」「僕も見てたんで。『men's egg』。雑誌が一番盛り上がったときの中心メンバーだったんで、JOYくんが」と語った。
なお、JOYによると、「そのとき僕がクラブ、『men's egg』で行ってて。一番よくそのクラブにいたのが宮迫（博之）さんでしたけどね。毎週いましたからね。VIPで」と振り返った。
この日、ゲストのタレント・JOYが、毎週クラブに行くなど、かつては“ギャル男”で一世を風靡したという話の中で、大トニーは「うちのお姉ちゃんがめちゃめちゃギャルなんですよ。JOYくんのちょっと下くらいなんですけど、僕の家に、JOYくんが着てたTシャツがあります」と告白。JOYは「…どういうこと！？」、千原ジュニアも「なんで脱いでんの？？」と困惑する。
大トニーはさらに「朝方、うちの姉ちゃん帰ってきて、『大介、匂い嗅ぎな』って。匂い嗅いで。いい匂いして。『なにこれ？』って言ったら、『これ、JOYのTシャツ。JOYが着てたTシャツ』って言って」「僕も見てたんで。『men's egg』。雑誌が一番盛り上がったときの中心メンバーだったんで、JOYくんが」と語った。
なお、JOYによると、「そのとき僕がクラブ、『men's egg』で行ってて。一番よくそのクラブにいたのが宮迫（博之）さんでしたけどね。毎週いましたからね。VIPで」と振り返った。