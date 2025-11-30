ラ・リーガ 25/26の第14節 マジョルカとオサスナの試合が、11月29日22:00にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはビクトル・ムニョス（FW）、アンテ・ブディミル（FW）、ルーベン・ガルシア（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分に試合が動く。マジョルカのベダト・ムリキ（FW）がPKを決めてマジョルカが先制。

65分、マジョルカが選手交代を行う。マテオ・ジョゼフ（FW）からアントニオ・サンチェス（MF）に交代した。

その直後の66分マジョルカが追加点。ベダト・ムリキ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

71分、オサスナは同時に2人を交代。アンテ・ブディミル（FW）、アシエル・オサンベラ（MF）に代わりラウル・ガルシア（FW）、モイ・ゴメス（MF）がピッチに入る。

77分、オサスナが選手交代を行う。ビクトル・ムニョス（FW）からキケ・バルハ（FW）に交代した。

81分、マジョルカは同時に2人を交代。セルジ・ダルデル（MF）、ジャン・ビルジリ（MF）に代わりパブロ・トーレ（MF）、浅野 拓磨（FW）がピッチに入る。

その直後の82分、オサスナのルーベン・ガルシア（FW）のアシストからラウル・ガルシア（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

84分、オサスナは同時に2人を交代。ジョン・モンカヨラ（MF）、アベル・ブレトーネス（MF）に代わりシェラルド・ベッカー（FW）、フアン・クルス（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分オサスナが同点に追いつく。ルーカス・トロ（MF）のアシストからフラビアンエンゾ・ボヨモ（DF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は81分から交代で出場した。

2025-11-30 00:30:11 更新