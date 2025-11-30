タレントの千原ジュニア（51歳）が、11月27日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。“出たい番組”について語った。



ジュニアはこの日、ゲストのタレント・JOYから「ジュニアさんが逆に、散々テレビ出てるけど、『これ出たい』はあるんですか？」と質問を受ける。



これに「あ〜…えっと…」と少し考えたあと、「出ずに終わった番組は何個かあって」と話し、「『リンカーン』（TBS系）出たことない。『みなさんのおかげでした』（フジテレビ系）も出たことない」と番組名を挙げ、「めっちゃ意外です」「『リンカーン』なんてめっちゃ出てそう」との声が上がった。



さらに「これ、ホンマに個人的な趣味やからアレやけど、やっぱり…でもこれ言うてもオモんないな…」と口にするか悩んだ末に、周囲から「ホンネを聞きたい」「全部笑いじゃなくていいから」との後押しを受けて、「渡辺篤史の建もの探訪」（テレビ朝日系）を挙げた。



ジュニアは「『建もの探訪』は、オレもう…唯一、地上波で毎週見てるやつやねん」と、大好きな番組だと語った。