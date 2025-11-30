¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£ ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¼«¸ÊºÇ¹â£µ°ÌÆþ¾Þ¤ÎÌö¿Ê¡ª¡¡¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬Àä»¿¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×Ï¢¸Æ
¡¡£Æ£±¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£µ°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤ÇÆ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¸ø¼°Í½Áª¤Ç½é¤á¤Æ¾å²ó¤ë£µÈÖ¼ê¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤â·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÀè¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢£µ°Ì¤È¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢³ÑÅÄ¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿³ÑÅÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÌµÀþ¤Ç¡Ö¥æ¥¦¥¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤ËÎÏ¶¯¤¤£±£¹¼þ¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶½Ê³¤®¤ß¤ËÏ¢¸Æ¤·¡¢ºÇ¹â¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïµî½¢ÌäÂê¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍèµ¨»ÄÎ±¤Î¶¯Îõ¤¹¤®¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö³ÑÅÄ·¯»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æµ¤Ê¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³ÑÅÄ¤¯¤ó»ÄÎ±¤À¤Ê¡¡¥í¡¼¥½¥ó£ï£õ£ô¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢º£²ó¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î²÷Áö¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î»ÄÎ±¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡££³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¤Î·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£