²£ß·²Æ»Ò¡¡¥·¥½¥ó¥Ì¡¦¤¸¤í¤¦¤ÎàÍ¥¤·¤µá¤ËÎÞ¡Ä²ÃÆ£¹À¼¡¤â¶Ã¤¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤Î¤¸¤í¤¦¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤¸¤í¤¦¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÂÀÅÄÇîµ×¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¾¾Èø½Ù¤Î£³¿Í¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²£ß·¤Ï¤è¤¯¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤¸¤í¤¦¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ·¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¸å¤í¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÇº¤ß¤´¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È²¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤³¤ì¸«¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æ»¤ò¶Ê¤¬¤ë¤È¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ä¥À¡¼¡¢¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤Î¡£¥Û¥ì¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¨¤Ã¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤º¼ÁÌä¤¹¤ë¤È²£ß·¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¡Ê»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£