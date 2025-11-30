ＴＢＳ「人生最高レストラン」が２９日、放送され、ＭＣの加藤浩次の髪が肩にまで届く長さに達していることが判明した。

２３年３月末まで朝の情報番組「スッキリ」（日本テレビ）のＭＣを担当していた当時は、短髪がトレードマークだった加藤。最近は髪を伸ばしており、「加藤浩次さんの髪の長さが９０年代のキムタクくらいの髪の長さになってる」「髪伸ばしてるけど、一昔前のイタリアのサッカー選手に寄せてる？」「久しぶりに見たらロン毛になってる」などとＳＮＳ上で話題に。

横澤夏子をゲストに迎えた２９日の「人生−」では、髪が肩にまで達し、耳にかけた髪は外ハネでくるん。後ろはさらに長く、髪だけ見たら「誰？！」と驚く激変ぶりだ。

今月２２日深夜放送のＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」では、髪を切ったことを報告。ネットニュースにもなり、驚かせたが、共演の池田裕子、大谷映美里によると、「襟足はだいぶ短くなった」がサイドや全体の雰囲気は変わってない印象で、「…ということはロン毛はまだ諦めてない？」などと分析していた。