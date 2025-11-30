秋篠宮さまが60歳の誕生日を迎えられました。

【映像】秋篠宮さまと紀子さま、お住まいの庭を散策されている様子

誕生日に際し、宮内庁は秋篠宮さまが紀子さまとお住まいの庭を散策されている新たな映像を公開しました。庭で飼っているマーラという動物を眺めたり、お2人で松やボトルツリーといった植物について話されたりしたということです。

秋篠宮さまは会見で、9月に成年式を終えた長男の悠仁さまについて、「大人になったんだなと感じた」と述べ、「まだ大学生なので公的な場面に出る機会は限られているが、一つ一つを大切に思いながら丁寧に取り組んでほしい」と話されました。

未成年皇族がいなくなったことに関しては、「高齢化も含めて、公的な活動の担い手が減ってきているのは間違いない」、「全体的な公的な活動の規模を縮小するしか今はないのではないか」とされました。

また次女の佳子さまが精力的に公務に取り組んでいることに触れ、「喜ばしく思っている」としたうえで、結婚について話し合われていることは特にないということです。

結婚35周年となった紀子さまに対しては、「わがままな夫をよく支えてくれ感謝している」と話されました。

長女の小室眞子さんが第1子を出産したことについては、「とてもうれしい気持ちになったと同時に、おじいさんになったんだなという若干複雑な思いもした」と明かし、孫との面会については、「もし日本に来る機会があればぜひ会いたいと思います」と述べられました。

さらに、この1年で印象に残った出来事として戦後80年が経ったことなどをあげ、「81年であっても、82年であっても、折々に思い起こして過去に学びながら二度と同じことを繰り返してはいけないということを一人一人が確認することが大事なのではないかと考えた」と話されました。（ANNニュース）