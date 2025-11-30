£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦¸¶²Å¹§¡¡Çä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤ÎÌòºî¤ê¤ÇÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤Ø¡Ö¤É¤³¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é´Ñ»¡¡×
¡¡¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Î¸¶²Å¹§¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×¡Ê²ÆÌÜÂç°ìÏ¯´ÆÆÄ¡¢£±£²·î£±£¹Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤òÇ®±é¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¸¦µæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤³¤¬¸¶°ø¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢¥á¥âÍÑ»æÊÒ¼ê¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é´Ñ»¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤æ¤¦¤Ð¤ê¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»×¤¤½Ð±Ç²èº×¡×¤Ç¡¢¿·¿ÊÇÐÍ¥¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¡¦¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¾Þ¤Î¥Ù¥ë¡¦¥¢¥¯¥È¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤éÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È±Ç²è³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤¬¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£