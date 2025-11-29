F1カタール GPスプリント

サーキット：カタール／ルサイルサーキット

路面状況：ドライ

気温：24.4℃

路面温度：30.3℃

F1カタール GPのスプリントがルサイルサーキットで行われ、ポールポジションからスタートしたO.ピアストリ（MCL）がタイム26:51.033で優勝。2位は（+4.951）で2番グリッドスタートのG.ラッセル（MER）、3位は（+6.279）で3番グリッドスタートのL.ノリス（MCL）となった。

なお、5番グリッドスタートの角田裕毅（RBR）は（5秒のペナルティ）で5位だった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 O.ピアストリ（MCL）26:51.033／19／0／1／8

2位 G.ラッセル（MER）+4.951／19／0／2／7

3位 L.ノリス（MCL）+6.279／19／0／3／6

4位 M.フェルスタッペン（RBR）+9.054／19／0／6／5

5位 角田裕毅（RBR）5秒のペナルティ／19／0／5／4

6位 K.アントネッリ（MER）5秒のペナルティ／19／0／7／3

7位 F.アロンソ（AST）+24.556／19／0／4／2

8位 C.サインツ（WIL）+27.333／19／0／8／1

9位 I.ハジャー（RB）+28.206／19／0／11／0

10位 A.アルボン（WIL）+28.925／19／0／10／0

11位 G.ボルトレート（STK）+32.966／19／0／13／0

12位 O.ベアマン（HAS）+34.529／19／0／12／0

13位 C.ルクレール（FER）+35.182／19／0／9／0

14位 L.ローソン（RB）+36.916／19／0／17／0

15位 E.オコン（HAS）+38.838／19／0／15／0

16位 N.ヒュルケンベルグ（STK）+39.638／19／0／14／0

17位 L.ハミルトン（FER）+46.171／19／0／ピットレーン／0

18位 P.ガスリー（ALP）+1:09.534／19／1／ピットレーン／0

19位 L.ストロール（AST）+1:17.960／19／1／ピットレーン／0

20位 F.コラピント（ALP）+1:20.804／19／1／ピットレーン／0

2025-11-30 00:19:07 更新