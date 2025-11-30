秋篠宮さまの６０歳の誕生日にあたり、今月２５日に行われた記者会見の全文は次の通り。

戦争の記憶継承

（質問）還暦を迎えられます。ご感想はいかがでしょうか。今年は戦後８０年の節目にもあたり、ご一家で戦争の記憶に向き合われました。次代への平和の継承をどうお考えですか。国内外で印象に残った出来事と合わせてお聞かせください。

秋篠宮さま 今度、還暦を迎えるわけですけれども、私個人の中では、時間というのは連続しているものと認識していますので、還暦と言われても、干支（かんし）が一巡したんだなということと、そういう年齢になったんだなという感想があるくらいです。

私がまだ子供だった頃、もう５０年ぐらい前になりますけれども、その頃は周りに戦争に行ったことがある人とか、それから大人にはなってないけれども、戦争の経験がある人というのは結構多くいました。ですから、日常の会話の中でも、戦争のことについての話が出ることはありましたし、学校の授業でも、そういう話を聞く機会が比較的多かったと思います。

ただ、それから半世紀ぐらいたって、段々とそういう実際に体験した人の話を聞く機会というのは難しくなってきていると思います。特に、記憶に残っている年齢の時に戦争を体験した人は、もうかなり高齢になってきていますので、その点でも、なかなかそういう機会が持てなくなっているんだと思います。

ただ、そういう今の時期ではありますけれども、まだ話してくれる人もいますし、そういう人たちから話を聞くだとか、それから関連する展示を見学するとか、また、書籍などから知識を得るなどして、一人一人が平和のことについて考えていくということが大切になっているのではないかと思います。

今の若い世代の人たちの平和の継承という意味では、今年の夏に広島に行った時のことが思い起こされます。

広島に行って平和都市記念碑に花を手向けた後に、平和記念資料館で平和な世界の実現のために学習し、活動している人たちと会う機会がありました。戦争とか核兵器について多くのことを学びながら、そのことを国内外の同世代の人たちと共有し、さらに、国際的な視野を持ちながら課題に取り組んだり、活動している姿を大変頼もしく思いました。

その時に会った人の中で記憶の解凍というプロジェクトを行っている人ともお話をする機会がありました。これは戦前のまだ普通の暮らしがあった時の様子、それから戦争の時の様子、その頃の写真に彩色をしているというものですけれども、その当時ですから、当然モノクロームの写真になります。

それに、ＡＩ（人工知能）で彩色を最初施して、今度はその写真の提供者などと対話を重ねながら、手作業で色を補正して、それで１枚のカラー写真を作り上げるという、かなり地道な作業なわけですけれども、それについての説明を聞きました。

実際に写真を見せてもらい、また写真集も見せていただいたわけですけれども、それを見ると、モノクロームの写真、確かに写真ではあるわけなんですけれども、今の時代と過去の時代というのは、途中で途切れている印象があるんですね。

それが彩色を施してカラー写真になることによって、つながった状態、つまり自分にとって身近な所で起こっていたことという感覚を持てる、そのことが私にとっても新たな発見だったわけです。そして、その記憶の解凍プロジェクト、それからその前にお話しした人たちとの出会いを持って、平和の継承の在り方の一つの例を見たように思います。

国内外での印象に残った出来事というと、今の関連で言いますと、やはり戦後８０年がたったということがあると思います。

この節目の年に当たり、色々な展示会ですとか催しが行われ、また報道などでも特集の記事が組まれたりしていました。改めてそれらによって先の大戦へ思いをはせ、また今の平和な世の中が継続していることの大切さというものを考えるきっかけになったのではないかと思います。

ただ、この一方で、先の大戦のことについては、節目の年だけに思い起こせばいいというものではなくて、これが今年は８０年ですけれども、８１年であっても、８２年であっても、折々に思い起こして、過去に学びながら、二度と同じことを繰り返してはいけないということを、一人一人が確認することが大事なのではないかと考えました。

今、日本は平和な状態が続いているわけですけれども、海外に目を向けると、いまだに各地で武力紛争が起こっております。

ロシアによるウクライナ侵攻は今も継続していますし、イスラエルとパレスチナの武力紛争は停戦に至ったものの、その合意が守られることが求められております。各地の紛争で市民が犠牲になり続けていることには大変心が痛みます。早期に停戦にこぎ着け、そして、またその合意が守られることを願っています。

気候変動も、今年、この前までＣＯＰ３０（国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議）などが行われていましたけれども、話題になったことではないかと思います。日本もかなり短い梅雨の後に、猛暑が来て、これは去年、一昨年を上回っているというふうに認識しております。

また、海外でも気候変動の影響によるものと思われる熱波であるとか、ヨーロッパで夏に熱波が、猛暑がありましたけれども、それから、パキスタン・インド北部での集中豪雨による洪水であるとか、テキサスでも洪水がありましたかね。

そのほか、最近ではフィリピンでも台風による被害がありました。そして、これは直接的な原因はまた別かとは思いますけれども、林野火災、南カリフォルニアでもありましたし、日本や韓国でも大きい林野火災がありました。このような今までと違う状況に接する機会というのが増えてきているように思います。

そして、この気候変動について言うと、その主たる要因というのが、人間活動によって排出されるＣＯ２ですとか、メタンだとかの温室効果ガスと目されています。これに対応するために、エネルギーシステムの変化、つまり社会システムの変化はもちろんのことですけれども、個人でできることもあると思います。

個人個人がそのようなことについての意識を持って、対応に尽力することも大切なことではないかなと思います。

また、大阪・関西万博が「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにして行われましたが、２５００万人以上の多くの来場者を得て、１８４日間という長い期間、大きな事故もなく幕を下ろせたことに安堵（あんど）しております。

海外からの出展も多数ありました。それぞれの国のパビリオンやブースが自分の国の窓になって、多くの来場者がその地域を知る、また親しみを持つきっかけになったのではないかと思っております。私もほんの一部ですけれども、それらのパビリオン、ブースを見学しましたが、そのどれも大変充実した内容だったと感じました。

お米の高騰も今年の印象に残ったことの一つかと思います。日本に暮らす人々にとって、お米というのは主食でありますので、それが高騰するということは、家計負担を直接増やすことにつながるので、影響が大きいと思います。

それから、今ニュースで見ない日がないと思える熊ですね。昨年もこの場で確か熊の話をしたように思います。ただ、昨年の状況よりも更に今年は悪くなっているという印象です。

熊自体の変化もあるのかもしれませんけれども、今後これをどういうふうにしていくのかというのは、やはり、その地域にいる人たちの安全に関わることですから、非常に大事なことだと思います。

個体数管理を徹底する。そのためには捕獲せざるを得ないこともありますでしょうし、又はゾーニングといいますか、熊の生息地と人が住んでいる場所との間の緩衝地帯の整備など、色々なことが考えられるのだと思いますけれども、とにかく人への被害が無くなることが、まず一番大事なことだと思います。その上で、熊と人が共存できるようになることを願っています。

あと、私にとって一つ悲しい出来事がありました。先月、タイのシリキット王太后陛下が崩御されました。私は度々タイに行っておりますけれども、その時にご挨拶に伺うと、まるで遠方から家族が久しぶりに帰ってきたように接していただき、大変懐かしい思い出があります。

喜ばしいニュースも幾つかありました。ノーベル生理学・医学賞を坂口志文さんが、そしてノーベル化学賞を北川進さんが受賞されたということは大変喜ばしいことですし、日本の基礎研究が今後、今以上に発展することを願っています。

あと、大谷翔平さんが４度目ですか、３度連続、４度目のＭＶＰに輝いたということもうれしいニュースの一つでした。

あとは、世界陸上で日本の選手が活躍したことや、今まさに開催されているデフリンピック、明日まででありますけれども、そこでも日本の選手が非常に活躍している様子をうれしく思いましたし、また、デフスポーツというものを私たちが知る、例えば、スタートの時に、音では聞こえないわけですから、それをランプの光で見せるとか、広くそのほかのことにも応用できるものがあるのだなということを私も認識しました。つつがなく閉会の時を迎えられることを願っております。