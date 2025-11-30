悠仁さまへの期待

（質問）悠仁さまは今年、秋篠宮さま以来４０年ぶりとなる成年式を迎えられました。

式や準備の様子をご覧になり、成長の様子をどう感じられましたか。皇位継承順位第２位の成年皇族として、今後の活動への期待をお聞かせください。家庭や大学でのご様子について、具体的なエピソードもお教えください。

秋篠宮さま 成年式が行われるのは４０年ぶりということで、恐らくそれを支えてくれた宮内庁の職員も、色々と調べることがあって大変だったんだろうと思います。

長男の成年式に関係することですけれども、まず、私の中ではずっと小さいというイメージがあるんですね。その長男が、成年は去年終わっているわけですけれども、もう成年式ということになると、時の流れの速さを感じました。

息子はかなり入念に成年式の準備をしていたようです。式自体と共に、その後、賢所でも参拝があり、そういうときの所作などを何度も稽古していました。私はその期間の様子、それから成年式当日の様子を見ながら、大人になったんだなと感じました。

今はまだ大学生ですので、公的な場面に出る機会というのは、それほど多くなく、限られたものであります。まだこの状態がしばらく続くわけでありますけれども、そういう時期ではあっても、これはいつも同じことを私は言っているように思いますが、出席する場合、その一つ一つを大切に思いながら、丁寧に取り組んでほしいと思っています。

家庭では私の良き話し相手になってくれています。エピソードというほどのものではないかもしれませんけれども、割と最近では、一緒に稲刈りをしたりしました。

また、大学での様子ですけれども、私は大学での様子はあまり知らないんですが、話をしていると、かなり充実した大学生活を送っているようで、そのことをうれしく思っています。また、大学でのエピソードというのも、私はよく知りませんけれども、少し関連することとして、今、東京にいるときもありますけれど、つくばの方に泊まっていることもあります。

それでどうも自炊をしているようなんですね。それでいつだったか、少し前ですけれども、庭の畑で採れた野菜を持って行ってポテトサラダを作ったりとか、それからまた、栗ご飯を作ったなどというその時の写真が、メッセージと共に送られてきました。それぐらいでしょうかね。

結婚３５周年

（質問）ご家族について伺います。結婚３５周年を迎えた紀子さまへの思いや、最近のご夫婦でのエピソード、精力的に公的な活動に取り組まれる佳子さまのご様子をどうご覧になりますか。佳子さまのご結婚について話し合われていることはありますか。

秋篠宮さま 結婚してもう３５年たつのだなと、今の話を聞いて思いましたけれども、この３５年の間、このわがままな夫をよく支えてくれていて、感謝しています。今、妻は、私から見ると公私共に充実した時期のようで、色々な公的な場面もそうですけれども、私的にも色々な活動をしており、そのことをうれしく思いながら見ています。

夫婦でのエピソードですが、私たちというか、特に私なのですけれども、どうしても運動不足になりがちなものですから、週末などはできるだけ一緒に散歩をするようにしています。

また、秋に２人で日光を訪ねました。少し早い紅葉を楽しんだり、昔一緒に行った所を訪ねてみたりなどして、ゆったりとした時間を過ごしたわけですけれども、今までだと、出かけるときは子供が一緒のときが多かったわけですけれども、子供も大きくなって、これからは段々と２人で出ることが多くなるのかな、などと思ったりしました。

娘が成人してから１０年ほどたつわけですけれども、その間、色々な依頼をされることも多くなってきています。娘の様子や、話を聞いていると、その一つ一つを非常に大事にしながら、一生懸命取り組んでいるということがよく分かり、喜ばしく思っています。

結婚については特にありません。

（質問）小室眞子さんは第１子を出産しました。第一報を聞いた際の気持ちや、今後の面会についてのお考えをお聞かせください。上皇ご夫妻の最近のご様子はどうご覧になっていますか。

秋篠宮さま そうですね、第一報を聞いた時はとてもうれしい気持ちになりました。それと同時に、おじいさんになったんだなという、そんな若干複雑な思いもいたしました。そして、もし日本に来る機会があれば、是非会いたいと思います。

まず、上皇陛下が無症候性心筋虚血のために、この７月に入院されて、私も私の家族も大変心配いたしました。ただ、お薬の効果も見られて、夏には軽井沢、秋には葉山に行かれるまでになられて、安堵しているところです。

上皇上皇后両陛下とは、以前ほど時間が合わない、時間帯が少しずれているということもあるでしょうけれども、赤坂御用地を車で回られているときなどにお目に掛かって、お話をする機会が時折あります。私たちにとってもうれしい時間ですし、両陛下も穏やかにお過ごしのことと思います。

プライバシーの問題

（質問）宮内庁は公式インスタグラムで秋篠宮家のご活動の紹介を始めました。秋篠宮家の活動をどのように知ってもらいたいとお考えですか。

秋篠宮さま 宮内庁がインスタグラムを始めて２年近くたつのでしょうか。そして、最近は私たちのところもそうですし、宮家全体がインスタグラムで紹介されるようになり、フォロワー数もかなり多くて、結構なことだと思います。

月に一度程度の投稿ですので、即時性という点はそれほどありませんけれども、私としてはどれも実際に出席した行事についての写真を紹介するのが目的ですので、そのことをそれ以上でもなく、それ以下でもなく、知ってもらえればいいのかなと思います。

ただ一つ、私は、以前にウェブサイトとＳＮＳの関係を惑星と衛星に例えたことがあったと思います。

惑星と衛星が結び付いている。どういう状況かというと、ＳＮＳ、宮内庁の場合はインスタグラムがあって、それが惑星たるウェブサイトとリンクしていて、ウェブサイトがインスタグラムのアーカイブになっている必要があると思うのですね。

ところが今、この前も試してみると、そのインスタグラムの写真からアーカイブのところに一足飛びに移動することができない状態になっています。ある一つのこういう行事に出ましたということが、インスタグラムで紹介されるわけですけれども、その本体であるウェブサイトの方に、もう少し色々な情報が入っているわけですので、そのあたりがリンクすると、いいのかなというふうに思ったところです。

（質問）ＳＮＳを巡っては個人のプライバシーが問題になっています。ブラジルヘの公式訪問中には、機内で佳子さまがお休みになっているご様子がＳＮＳに投稿されることもありました。ＳＮＳの持つ課題についてどうお考えですか。

秋篠宮さま ＳＮＳは、情報を瞬時に広めることもできますし、使う人々が、双方向で迅速にコミュニケーションを取れるというメリットがありますが、一方では、誹謗（ひぼう）中傷などによる悲しい出来事も起こっています。その両面があると思います。その上で、今、質問にありましたように、プライバシーの問題というのも出てくると思います。

先ほどの事例で言いますと、飛行機の中で休んでいる写真がＳＮＳで広がるというわけですけれども、そこに写っていた一人の人間の中に公的な立場と、それから個人、去年、私が話した言葉で言うと生身の人間ですね、両方が一つになっています。

それを分離するというのはなかなか難しいことだと思いますが、少し前の時代、今も続いているわけですけれども、テレビ、新聞や放送などのマスメディアの時代であれば、もしかすると、それは色々なところに広がらないようにできたかもしれないですね、話し合いをすると。

ただ、今のＳＮＳの時代では、それが非常に難しいことだと思います。とにかく、誰でも写真を撮る、画像を撮れて、誰でもが拡散できるわけですから。そこは非常に難しいと思います。

そして、更にＳＮＳに、今度は全く別の進化を遂げてきたＡＩが一緒になるというのが、現在の状況だと思います。そうすると、単に先ほどのような画像が外に出ていくだけでなくて、フェイク画像や２次創作画像などが拡散することもあり得て、新聞や放送などのマスメディアの時代とは大きく環境が異なってきているように思います。

ＳＮＳにＡＩがくっ付いた状態で、これが今後どうなるかというのは、恐らく誰も分からないのだと思います。５年先のことではないですよね、１年先でも分からないというのが現状だと思います。このように、今後どうなっていくか分からないというのもＳＮＳの一つの課題ではないかと思います。

情報テクノロジーが発達して、著しく、絶えず変化するメディア環境にあって、ＳＮＳをその中に位置付けて、その可能性であったり、課題であったりを捉えるという、ものの見方と言いますかね、そういうことも必要になってくるのではないかと思います。