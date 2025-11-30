公的活動の規模縮小

（質問）寛仁親王妃信子さまの独立生計が認定され、秋篠宮家以来となる新宮家が創設されたことへの受け止めをお聞かせください。

昨年の記者会見で「皇族も生身の人間」と話されました。その後、状況やお考えの変化はありますか。未成年皇族がいなくなり、今後の公的な活動の担い手が減ることが想定されるなか、現状をどうご覧になっていますか。

秋篠宮さま これについては、私としては新たな宮家が創設されたということを認識したということです。

生身の人間、皇族も生身の人間であるということは、私は今でもそのとおりだと思っておりますし、ただ、去年、この生身の人間の話をして以降、何か目に見える変化があったかというと、それはないと思います。ただ、私の受けている印象では、宮内庁のしかるべき人たちは、そのことを真摯（しんし）に受け止めてくれているというふうに思っています。

高齢化も含めて、公的な活動の担い手が減ってきているというのは、もう間違いないことです。しかし、その状況を変えるのは、今のシステムではできません。いかんともし難いことだと思います。やはり、全体的な公的な活動の規模を縮小するしか、今はないのではないかと思います。

今の時代の皇室

（関連質問）今回、戦後８０年の節目に当たっての記者会見ですけれども、先ほどもお話ありましたけれども、戦後８０年を振り返ってみて、半世紀前は戦争の記憶を直接持っている人、戦争を知っている人、そういう人が周りにいて、それが段々いなくなって、ある意味そういった記憶が失われつつあるという危機感を示されました。

そういった中で、国際社会を見ていると紛争が続いていたり、いわゆる戦後８０年で国際社会が築き上げてきた国際協調とかっていう機能が失われて断絶していると。世代が断絶していると。

それとＳＮＳのお話を先ほどございましたけれども、ＳＮＳの普及によって一方的な主張ですね、フェイクニュースとかそういったものも広まって、ますます正当な記憶、真実の継承とか、そういった国際的な協調の機運というのがなかなか難しい時代になっていると思うんですけれども。そういった中で皇室はですね、歴史とか伝統とか、継続性を大切にされてきたわけですけれども、こういう時代にあって皇室の活動はどのようなことを心掛けていくべきだとお考えでしょうか。

その辺、改めてお伺いしたいのと、あと悠仁さまとですね、こういった現状についてどのようにお話しされているのか、その２点をお伺いできればと思います。

秋篠宮さま そうですね、やはり皇室の活動として大事なのは、対話だと思うんですね。

直接的に、今お話のあったようなことに結び付くかどうかは別にして、国際関係について言うと、皇室というのは外交はできないわけですね。外交をすることはできませんけれども、親善はできるんですね。そうすると、やはり、その中で少しでも相互理解が深まるようになることが大事ではないかと思います。

あと、息子とのことについてですけれども、これは、以前ほど会う機会が多くはないわけですけれども、会って話をしている中で、今お話のあったようなことについて、話をすることがありますし、また、私が見てちょっと必要かなと思った本を紹介したりとかするようなことがあります。

（関連質問）先ほどおっしゃられたように、生身の人間であるという、多分プライバシーを守るということの中で、これから大変プライバシーを守ることと密接に関わってくるのが、やはり悠仁さま、佳子さま、ご結婚について色々と、その問題というのもこれから関わってくると思います。

多分、ご両親の方で、生身の人間であるということをお二人のために守るということが大切になってくると思うんですが、その守るということについて、お二人を守っていくということについては、どのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。

秋篠宮さま なかなか守るといっても、それをどうするかというのは難しいことだと思います。ただ、結婚のことだとか、そういう大切なことについての情報管理というのはしっかりと行っていかないといけないと思いますし、そのためにどうするかというのを考えるのは、私たち親の役目であると思います。