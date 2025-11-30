秋篠宮さまは３０日、６０歳（還暦）の誕生日を迎え、これに先立って東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見に臨まれた。

終戦から８０年が過ぎて戦争の記憶を語れる人が少なくなるなか、「一人ひとりが平和のことについて考えていくことが大切」と述べられた。

秋篠宮さまは会見の冒頭、「還暦と言われても、干支（かんし）が一巡したんだな、という感想があるくらい」と述べられた。

今年は７月に広島市を訪れ、「高校生平和大使」と懇談された。被爆前後の写真を若者がカラー化する取り組みも視察し、「平和の継承の在り方の一つの例を見たよう」と語られた。

先の大戦については、「折々に思い起こして、二度と同じことを繰り返してはいけないということを、一人ひとりが確認することが大事」と述べ、節目だけでなく過去に学び続けることの重要性を強調された。

世界各地で続く紛争にも触れ、「心が痛みます」と停戦を願われた。

今年は結婚から３５年の節目で、紀子さまに「わがままな夫をよく支えてくれています」と感謝を伝えられた。筑波大１年の長男悠仁さまは９月に成年式を終えられた。大学近くの集合住宅でポテトサラダや栗ご飯を作った写真がメッセージと共に送られてくると明かされた。「良き話し相手」だという。

次女佳子さまについては、「色々な依頼をされることも多くなってきた」と公的活動の広がりを喜ばれた。長女小室眞子さんの出産の感想を問われると、「うれしい気持ちと同時に、おじいさんになったんだなと、若干複雑な思いもいたしました」と笑顔を見せられた。

皇室の活動の担い手が減っている現状については「活動の規模を縮小するしかないのではないか」と従来の見解を述べられた。