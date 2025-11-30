秋篠宮さまは30日、60歳・還暦の誕生日を迎えられました。

秋篠宮さまは、誕生日前の記者会見で、今年印象に残ったこととして「戦後80年」を挙げ、先の大戦については節目の年だけでなく「折々に思い起こして、過去に学びながら二度と同じことを繰り返してはいけないということを、一人一人が確認することが大事」とする考えを示されました。

またこの夏、広島で接した被爆前後の白黒写真をAIを使ってカラー化する取り組みについて、「自分にとって身近な所で起こっていたことという感覚が持てる」ことが「新たな発見だった」とし、次代への平和の継承の在り方の「一つの例を見たように思います」と話されました。

一方、9月に成年式を終えた悠仁さまが、充実した大学生活を送っていることを嬉しく思うと話し、つくば市内に泊まる時は自炊もされていると明かされました。

「（秋篠宮邸の）庭の畑で採れた野菜を持って行ってポテトサラダを作ったりとか、それからまた、栗御飯を作ったなどというその時の写真が、メッセージと共に送られてきました」

また結婚35周年にあたり紀子さまに対し、「35年の間、このわがままな夫をよく支えてくれていて、感謝しています」とねぎらわれました。

長女・小室眞子さんの第1子出産には、「嬉しい気持ち」になるとともに「おじいさんになったんだなという、若干複雑な思いもいたしました」と話し、日本に来る機会があれば会いたいと述べられました。