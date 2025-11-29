¡ÖºÇ¸å¤ÏGK¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¡×Ä¹ºê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡¢¼é¸î¿À¤Î»î¹çºÇ½ªÈ×¤Î´éÌÌ¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¡ÆÁÅç1¡½1Ä¹ºê¡Ê29Æü¡¢ÆÁÅç¡¦ÌÄÌç¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Ä¹ºê¤¬ÆÁÅç¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò70¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ2°Ì¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Ç¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ÏÌÜ°Â¤Î5Ê¬¤òÄ¶¤¨¡¢6Ê¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡£Ä¹ºê¤ËË¬¤ì¤¿ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òGK¸åÆ£²íÌÀ¤¬µß¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÆÁÅçFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÏGK¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤¿¡×¤È´éÌÌ¤Ç¥»¡¼¥Ö¡£Éé¤±¤ì¤Ð3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëJ1¾º³Ê¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡J2»³·Á¤«¤éº£µ¨°ÜÀÒ¤·¡¢Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿31ºÐ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ÇËÉ¤²¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢6·î¤Ë¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï12¾¡6Ê¬¤±1ÇÔ¤È´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£¸åÆ£¤Ï¡ÖÁ°¤Ø¤Î°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤È20Ç¯¤Ë¤Ï¾ÅÆî¤ÇJ1¤ò·Ð¸³¡£20Ç¯¤Ï¸½ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃ«¹¸À¸¤â¤¤¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¤ÄÆó¤ÄÀ®Ä¹¤·¡¢°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥»¡¼¥Ö¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊGK¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£