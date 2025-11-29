◇F1第23戦カタールGP スプリント（2025年11月29日 ルサイル・サーキット＝1周5.419キロ×19周）

今季最後のスプリントレースが行われ、レッドブルの角田裕毅が自己最高の5位に入賞した。ドライバーズランキング2位につけるマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がポール・ツー・ウインで今季スプリント初制覇、カタールGPは3年連続優勝。メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が2位、総合首位に立つマクラーレンのランド・ノリス（英国）が3位で、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は4位にとどまった。

スプリント予選で同僚フェルスタッペンのタイムを初めて上回った角田は5番手から好スタートを決め、アストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）をパス。アロンソをブロックしながら6番手から出たフェルスタッペンを前に行かせる“援護射撃”に成功した。

5番手をキープしていた角田は11周目にトラックリミット違反の警告を受け、13周目にもトラックリミット違反で5秒のタイムペナルティー。しかし、角田と2秒差の6番手でフィニッシュしたメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）もタイムペナルティーを受けたため、順位はそのままで4ポイントを獲得した。これまでスプリントでは今季第6戦マイアミGPなどの6位が最高だった。

スプリントを終えた時点でドライバーズポイントはノリスが396点。ピアストリが374点でノリスとの差を2点縮め、3位のフェルスタッペンは371点となった。

▼ピアストリ 今のところ良い週末になっている。スプリントは全て順調だった。この勢いを続けたい。ペースは力強かったし、相性の良いコースで今回もうまくいっている。

▽スプリント順位

(１)ピアストリ（マクラーレン）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ノリス（マクラーレン）

(４)フェルスタッペン（レッドブル）

(５)角田裕毅（レッドブル）

(６)アントネッリ（メルセデス）

(７)アロンソ（アストンマーチン）

(８)サインツ（ウィリアムズ）

(９)ハジャー（レーシングブルズ）

(10)アルボン（ウィリアムズ）

(11)ボルトレート（キックザウバー）

(12)ベアマン（ハース）

(13)ルクレール（フェラーリ）

(14)ローソン（レーシングブルズ）

(15)オコン（ハース）

(16)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(17)ハミルトン（フェラーリ）

(18)ガスリー（アルピーヌ）

(19)ストロール（アストンマーチン）

(20)コラピント（アルピーヌ）