【ジャパンC 見どころ】世界最強馬VS日本の精鋭の頂上決戦！



カランダガン PHOTO:Getty Images

第45回ジャパンC見どころ

「世界に通用する、強い馬づくり」――ジャパンCが創設された当時、この言葉がテーマとなっていた。これまでに延べ200頭以上の外国馬が来日し、日本のトップホースたちと王座を争ってきた。

凱旋門賞や英ダービーなど、世界の名だたるビッグレースを制した名馬たちがやってくるのを日本の競馬ファンは毎年ワクワクしたことだろう。

そんな海外の実力馬を打ち負かしてきたのが日本馬たち。近年は日本競馬のレベルが上がり、2006年のディープインパクトから日本馬が19連勝を飾っている。

そのためか今年のメンバーも出走18頭中、外国馬はたったの1頭のみだが、その1頭が近年稀に見る大物だけに大きな注目を集めている。

その大物とは、フランスのカランダガンだ。

3歳時に挑んだインターナショナルSから今年のコロネーションCまで4戦続けて2着と言うように、あと一歩足りないという印象が強かった馬だったが、地元フランスで行われたサンクルー大賞典で覚醒。

後方待機から抜群の末脚を見せてGⅠ初制覇。昨年の凱旋門賞2着馬アヴァンチュールに3馬身半を付けるという好内容だったことも話題となった。

勢いに乗ったカランダガンはこの後、キングジョージⅥ世＆クイーンエリザベスSに挑むと、最後方追走から直線で末脚を爆発させて優勝。

さらに3ヵ月の休養を取って迎えたチャンピオンSは後方から一気の末脚でオンブズマンを差し切った。

馬場を問わない走りに加え、爆発力満点の末脚。さらに遠征競馬を何度も経験して結果を出しているというメンタルの強さもこの馬の魅力。

来日後の調教家庭も順調で、東京競馬場で行われた最終追い切りはグラファール調教師も「絶好調」と胸を張るほど。20年ぶりとなる外国馬のジャパンC制覇が現実味を帯びてきた。



クロワデュノール（c）SANKEI

大物クラスの外国馬が来日したとはいえ、地の利のある日本馬が有利なことは間違いない。中でも人気を集めそうなのが今年のダービーで激戦を繰り広げたクロワデュノールとマスカレードボールだ。

フランス語で「北十字星」と名付けられたクロワデュノールはまさにすべての競走馬のお手本とも言うべきレースをする優等生。

スタートから好位に付けて流れに乗り、直線では早めにスパートを打って抜け出すという教科書通りのレース運びホープフルSを制覇して2歳王者となった。

年明け緒戦となった皐月賞ではいつも通りの正攻法で臨んだが、早めに抜け出したところをミュージアムマイルに差されてまさかの2着。

目標とされたことが仇となったが、その一途な走りはダービーで結実。早めに抜け出して押し切るという王道のスタイルのままマスカレードボールの追撃を凌いで、ダービー馬となった。

秋は凱旋門賞を目指し、前哨戦のプランスドランジュ賞こそ制したが、凱旋門賞では逃げさせられる展開となったことが仇となって自己ワーストの14着に大敗。

そこからの立て直しは容易なことではないが、東京は未だに負けたことがない得意舞台。ダービー馬の底力を見せる時がやってきた。



マスカレードボール（c）SANKEI

一方のマスカレードボールは10年前の二冠馬ドゥラメンテのラストクロップ。父譲りの激しい気性が玉に瑕とはいえ、共同通信杯で重賞初制覇を飾り迎えた皐月賞は3着。

そして坂井瑠星と組んだダービーでは先に抜け出したクロワデュノールを外から懸命に追いかけたが届かず2着。あと一歩のところで春は無冠に終わった。

リベンジに燃える秋。マスカレードボールが選んだのは古馬相手の天皇賞（秋）。強豪古馬相手に苦しいレースを強いられたが、超の付くスローペースで極端な決め脚勝負となった中、中団のポジションから直線で鋭く抜け出して快勝し、春からの成長を感じさせた。

素質の高さはメンバー屈指なだけに、クロワデュノールを破り今度こそ真の王座に就くだろうか。



ダノンデサイル PHOTO:Getty Images

勢いのいい3歳馬に対抗すべく立ち上がるのが2頭のダービー馬たちだ。

まずは昨年のダービー馬、ダノンデサイル。ダービー勝利時が人気薄だったためにフロックかと思われたが、年末の有馬記念でも3着に好走。

4歳になった今年はドバイシーマクラシックでカランダガンの末脚を封じて勝利。

鞍上・戸崎圭太の「ベリーベリーホース」という賛辞とともに大きな注目を集めた。

その後は休養を取り、8月にイギリスに遠征し、インターナショナルSへ出走。この時は5着に完敗したが、距離が短かったのも確か。

得意の2400m戦でこそ本来の力を出し切ることだろう。

タスティエーラ 写真：REX/アフロ

そのひとつ上の世代、5歳になったタスティエーラもまた、ここにきて調子を上げてきている。

皐月賞2着、ダービー1着、菊花賞2着とクラシック戦線を戦い抜いた世代屈指の実力馬だったが、有馬記念以降は勝ち星から遠ざかることに。

このまま終わるかと思われたが、4歳の暮れに挑んだ香港Cで3着に入ると、5歳年明け緒戦となったクイーンエリザベスⅡ世Cで完勝。復活を遂げた。

それ以来のレースとなった天皇賞（秋）はゴール前で伸びを欠いて8着に終わったが、6ヵ月ぶりの実戦と考えると致し方ないところも。むしろ、直線半ばでいったん先頭に立とうとする場面を作るなど力を示した。

一度叩いたことで本調子を取り戻したと思われる今回は上積み十分。東京芝2400mのレースは2年前のダービー以来となるだけに激走に期待する手もある。

20年ぶりの外国馬の激走か、若き実力馬の台頭か、古豪の意地か......今年のジャパンCに世界のホースマンたちが注目するのは間違いないだろう。

■文／福嶌弘

