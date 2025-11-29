「外陰がんの生存率」はどれくらいかご存じですか？治療中の注意点も医師が解説！

外陰がんは、女性の生殖器である外陰部に発生するがんです。症状には、外陰部の痛み・出血・痒み・腫れがあります。また、排尿や排便にも支障をきたします。ただし症状の全くない人もいる病気です。

この病気の原因ははっきりわかっていませんが、人口統計により、喫煙や過剰なアルコール摂取・過度の肥満・過剰な日光浴・不妊症治療・ホルモン補充療法などががん発生の原因となっている可能性が示唆されています。

女性特有の病気であり、50歳から60歳の女性が多く罹患することが知られている病気です。

今回はこの外陰がんの治療についての注意点に関して解説します。治療後の生存率についても触れますので、ぜひ参考にしてみてください。

※この記事はメディカルドックにて『「外陰がん」を発症すると現れる症状・原因はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

外陰がんの治療についての注意点

外陰がんの治療についての注意点を教えてください。

外陰がんの治療には、手術・放射線療法・化学療法などがあります。手術はがんを取り除くために、外陰部分を切除することが一般的です。がんが広がっていない場合は、小さな手術が可能ですが、広がっている場合は大きな手術が必要になります。放射線療法は、がん細胞を殺すために放射線を当てる治療のことです。外部放射線療法と内部放射線療法があり、外部放射線療法は外から放射線を当てる方法で、内部放射線療法は、放射線を挿入して内部から当てる方法です。化学療法はがん細胞を殺すために、薬を服用することを指します。一般的には、複数の薬を併用して服用します。注意点としては、手術はがんが広がっていない場合に限り可能です。ステージ1の外陰がんの場合、手術が最も一般的です。放射線療法や化学療法はがんが広がっている場合に有効ですが、治療中は副作用が出る場合があります。また治療後も再発のリスクがあるため、定期的なチェックアップが必要です。ただし、治療の選択肢は、病状、年齢、健康状態などによって異なります。 病気に対する適切な治療を選ぶためには、医師に相談することが重要です。

外陰がんになった場合の生存率はどれくらいですか？

外陰がんの生存率は、早期発見して治療を受けることで高くなります。ステージ1の場合、5年間の生存率は約78.5％です。 手術によって癌を取り除いた後、放射線療法や化学療法を受けることで、再発を防ぐことができます。ステージ2の場合、5年間の生存率は約58.8％です。 手術によって癌を取り除くことができ、放射線療法や化学療法を受けることで、再発を防ぐことができます。ステージ3・ステージ4の場合、5年間の生存率は約13～43％です。 これは癌が広がっているため、手術だけでは治療できないため、放射線療法や化学療法を受けることで症状を緩和できます。ただしこれらは統計的な数字であり、個々の患者の生存率は異なる可能性があります。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

外陰がんは50代以上の女性に起こりやすい女性特有のがんです。がんの治療は発見が早ければ早いほど治療がしやすく、再発の可能性も低くなります。特に自覚症状がなくても、婦人科で定期的な検診を受けることをおすすめします。

編集部まとめ



外陰がんは女性の生殖器に発生するがんです。

50代以上の女性に多く、出血や腫れなどの症状を伴う場合もあれば、全く自覚症状なくがんが進行する場合もあります。

がんの治療は早期発見によって、手術で完治することができ、再発の危険性も低くなります。

女性は定期的に婦人科検診を受け、がんの早期発見に努めましょう。

参考文献

外陰がんについて（がん情報サービス）