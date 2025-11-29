大人はピンクより“この色”かも！【ハニーズ】40・50代の冬に♡「ラベンダー色トップス」

冬の装いに彩りをプラスしたい……。定番のピンクもいいけど、大人世代におすすめなのが “ラベンダー色” 。やわらかなパステルながら上品さと落ち着きもあり、40・50代の冬コーデにしっくり馴染んでくれます。今回は【ハニーズ】の大人向けブランド、【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で販売中の「ラベンダー色」トップスをピックアップ。フェザーカーデやブラウスなど、冬の着こなしに華やかさを添えるアイテムをお届けします。

上品ラメ × ふわふわフェザーで着映えるカーデ

【GLACIER lusso】「ラメ入りフェザーカーデ」\4,980（税込）

ふわっと毛足の長いフェザーヤーン素材を使用した、シーズンムード満点のカーデ。淡いラベンダー × 上品に輝くラメがアクセントになり、シンプルコーデもグッと新鮮に格上げしてくれそうです。リラックスシルエットと腰周りが隠れそうな丈感で、気になる体型カバーもサポート。フレアスカートやワンピと合わせれば華やかなフェミニンコーデに。あえてジーンズと合わせて、抜け感のある大人カジュアルにしあげるのもおおすすめ。

きちんと感 × あたたかさを両立する万能ブラウス

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

冬の通勤着は暖かさ重視でセーターに頼りがち……。そんな大人世代にぴったりの機能性ブラウスが登場。ハイネック × 首元のパール調モチーフ、フロントのタック使いできちんと見えしそうな一枚。一見普通のブラウスに見えて、実は内側に裏起毛素材の裏地がついているんです。ジャケットを羽織ればオフィスでも好感度高めのスタイルに。フレアスカートを合わせれば、華やかなフェミニンルックが完成しそうです。

ふくれジャガード素材でトレンド感を

【GLACIER lusso】「ジャガードハイネック」\1,980（税込）

一枚あると着回しの幅が広がりそうな、シンプルなハイネックトップスも要チェック。表面に立体感のあるふくれジャガード素材で、着こなしにトレンド感をプラス。「華奢見え効果もある、腰にかかる丈感のすっきりシルエット」（公式オンラインストアより）も、大人に嬉しいポイントです。一枚で着るのはもちろん、ジャケットやセーターの中に仕込んでラベンダーを差し色にするのもアリ。

抜け感たっぷりのスパンコールラメセーター

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」\4,980（税込）

抜け感のあるVネック × スパンコール付きラメ糸を使用したニットで、動くたびに上品な華やかさを添えてくれそうなセーター。ほどよいボリューム袖とゆとりのあるシルエットで、体型カバーも期待できる一枚です。シンプルなデザインながらも、前後に差をつけたヘムとサイドスリットでこなれ感もプラス。スカートと合わせた女性らしいスタイルから、スラックスと合わせたキレイめまで、幅広い着こなしが楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子