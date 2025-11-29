松島聡＆白洲迅、印象に残ったシーンは？ 猪俣周杜が引き続きナビゲート『パパと親父のウチご飯』メイキング第2弾
timeleszの松島聡、俳優の白洲迅がW主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）第9話終了後の29日午後11時30分から、TELASAオリジナルコンテンツメイキング『パパご飯の作り方』が配信される。
【場面カット】エプロン姿で…料理に挑戦する阿久津（猪俣周杜）
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ。
地上波で放送中のドラマ本編もいよいよクライマックス。そんな同作のメイキング第2 弾では第1弾に引き続き、今作がドラマ初出演となる阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）をナビゲーターに迎え、撮影の裏側に迫る。
今回は、まもなく迎える最終回を前に、出演者が「印象に残っているシーン」についてトーク。松島が選んだのは、8話のクライマックスシーン。放送終了後にも大きな反響を呼んだあの名シーンを松島の心情も語りながら振り返っていく。白洲は、思い出に残っているシーンを明かしつつ、子どもたち、そして自身と松島の成長にも触れ…。一方の蓮佛美沙子、猪俣が選んだ「印象に残っているシーン」とは。
さらに後半戦のメイキング映像も一挙大公開。終始温かな雰囲気に包まれる撮影現場の様子をたっぷり紹介する。裁縫シーンで糸通しに大苦戦する松島や、白洲のおちゃめなポーズに松島が絶妙な反応を見せる様子、子どもたちとの和気あいあいとした食卓シーンなど、このドラマならではのほのぼのとしたメイキングが登場する。そして最終回の放送を来週に控え、最終回のシーンとその裏側も先行公開する。
【場面カット】エプロン姿で…料理に挑戦する阿久津（猪俣周杜）
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ。
今回は、まもなく迎える最終回を前に、出演者が「印象に残っているシーン」についてトーク。松島が選んだのは、8話のクライマックスシーン。放送終了後にも大きな反響を呼んだあの名シーンを松島の心情も語りながら振り返っていく。白洲は、思い出に残っているシーンを明かしつつ、子どもたち、そして自身と松島の成長にも触れ…。一方の蓮佛美沙子、猪俣が選んだ「印象に残っているシーン」とは。
さらに後半戦のメイキング映像も一挙大公開。終始温かな雰囲気に包まれる撮影現場の様子をたっぷり紹介する。裁縫シーンで糸通しに大苦戦する松島や、白洲のおちゃめなポーズに松島が絶妙な反応を見せる様子、子どもたちとの和気あいあいとした食卓シーンなど、このドラマならではのほのぼのとしたメイキングが登場する。そして最終回の放送を来週に控え、最終回のシーンとその裏側も先行公開する。