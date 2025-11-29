『MAMA』BIGBANG・G-DRAGON、大賞含む3冠「来年は仲間と一緒に」【コメント全文】
BIGBANG（ビッグバン）のG-DRAGONが29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。大賞「ARTIST OF THE YEAR」を受賞した。
【ステージ写真】巨大舞台装置で…美しい世界観を作り出したG-DRAGON
G-DRAGONは、大賞「 ARTIST OF THE YEAR」のほか、「BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO」「BEST MALE ARTIST」を受賞した。
「ARTIST OF THE YEAR」のトロフィーを受け取ると、「とてもうれしい日でもありますが、同時に悲しい日でもあり、さまざまな感情が交錯しています」と心境を告白。あふれる感謝の想いを伝え、「来年は1人ではなく、仲間と一緒にパーティーをしに遊びに来ます」と誓った。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント全文】
■「BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO」
こんばんは。G-DRAGONです。
突然の悲しい出来事で、悲しみに沈んでいる香港の市民の皆さまに、改めて力になれるアーティストとして、よりよいパフォーマンスを今日も準備しましたので期待していただければと思います。どんな言葉をかければよいかわかりませんけれども、力を出してください。きょうのこの賞は VIPとまたファン皆さまがくださったと思って、これからも頑張ります。ありがとうございます。
■「BEST MALE ARTIST」
ここにまた立ててうれしく思います。まず、DANCE PERFORMANCEに続いて、この BEST MALE ARTIST賞をいただけて、ありがたく思います。ありがとうございます。メンバー一人ひとりのことも思い出しますし、家族や友人、私のためにこれまですべて、一緒にやってきてくれたチームのメンバーにこの栄誉を分かち合いたいと思います。イ・スヒョクさんに、このような賞をいただくのは2回目なんですけれども、来年、または機会があれば、次回は私が賞を与える日がくればいいと思います。ありがとうございます。
■「ARTIST OF THE YEAR」
ありがとうございます。CHAPTER 3でも、またお会いしましたね。
去年、MAMAを通じてカムバックをした僕です。いつもとは違う感じがしています、特に今年の活動は。とてもうれしい日でもありますが、同時に悲しい日でもあり、さまざまな感情が交錯しています。
それでも、MAMA30周年に、こうして、私が愛するチョウ・ユンファさん、おにいさんから、この賞をいただけて光栄です。VIPのファンの皆さん、ファンクラブの皆さん、ありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。
来年は、私たちのグループは20周年を迎えます。来年は1人ではなく、仲間と一緒にパーティーをしに遊びに来ます。来年またお会いしましょう。ありがとうございました。
