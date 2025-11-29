香港の高層マンションで起きた大規模火災で、香港警察の特別班が建物内に入り、行方不明者の捜索などを本格化しています。

香港の高層マンションで26日に起きた火災は、28日までに消火活動が完了しましたが、死亡した128人のうち身元が分かっていない人がいるほか、約150人と連絡がとれない状態が続いています。

香港警察は特別班を組織していて、香港メディアによりますと、29日朝からおよそ600人が建物内に入り、行方不明者の捜索や遺体の身元を特定するための調査を本格化しています。ただ、今も高温の場所があるため、調査には3〜4週間がかかる見通しです。

この火災は、修繕工事のため、外壁に設置されていた保護ネット付近から出た火が、可燃性の高い発泡スチロールに引火したため急速に燃え広がったとみられていて、香港当局は、工事の安全管理に問題がなかったかについても調べています。

現場の周辺には献花台が設けられ、多くの人が花を手向けに訪れています。また、香港政府は29日から3日間、政府の建物などで半旗を掲げるほか、香港政府トップの李家超行政長官らも黙祷を捧げるなど、追悼の動きが広がっています。