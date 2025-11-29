僕は安心を買った。「探す」対応、場所がわかる。これぞ防犯ブザーの完成形
探せる安心感。プライスレス。
入学と同時に…いやそれ以前にも、お外にお出かけするようになったら、ちびっ子に「防犯ブザー」を持たせるのが当たり前になりましたよね。
その防犯ブザー、しばらくチェックしていなかったら、ものすごく便利な進化を遂げていました。なんとAppleの「探す」に対応していたのです。
それがこれ。SwitchBotの防犯ブザーですね。
価格は2,235円と防犯ブザーとして見てもお手頃価格。それで「AirTag」みたいに「探す」できちゃうんだから、そりゃあ便利でしょう！ 安心でしょう！ と、脊髄反射で購入しました。
防犯ブザーとしても優秀＋いざという時「探せる」
機能としては、引っ張ると光って音がなる。というよくある防犯ブザーですね。使い方がシンプルなのがまずよし。
さらに、LEDライトを任意で点灯できるので、夜道を照らすのにも使えますし、IP65防水構造なので、雨もへっちゃらです。この辺防犯ブザー単体としてもよくできていますねー。
さらに「探す」対応ってところがやっぱ良いよね！
AppleのiPhoneで構成する世界規模の探索エリアに対応しているので、どこにある？ が突き止められます。Appleは人の見守り用にAirTagの「探す」機能は推奨していませんけど、それでも…
・友達の家にランドセル忘れてきた
・公園にランドセル放り投げてそのまま帰ってきた
という、僕自身の実体験から、荷物の見守り用としても役立ってくれると信じています。
SwitchBot製品で固めるとさらに便利
ちなみに、僕は使っていませんが、SwitchBotのハブがあれば、帰宅の通知もしてくれるし、なんならSwitchBotのスマートロックと連携して、お家のスマートキーにもなってくれます。
ああっ、もうっ！ 便利そうなことっ！
SwitchBotで家中のスマートホーム機器、固めちゃうか？
