Image: Amazon

探せる安心感。プライスレス。

入学と同時に…いやそれ以前にも、お外にお出かけするようになったら、ちびっ子に「防犯ブザー」を持たせるのが当たり前になりましたよね。

その防犯ブザー、しばらくチェックしていなかったら、ものすごく便利な進化を遂げていました。なんとAppleの「探す」に対応していたのです。

SwitchBot 防犯ブザー Appleの「探す」に対応 2,235円 Amazonで見る PR PR

それがこれ。SwitchBotの防犯ブザーですね。

価格は2,235円と防犯ブザーとして見てもお手頃価格。それで「AirTag」みたいに「探す」できちゃうんだから、そりゃあ便利でしょう！ 安心でしょう！ と、脊髄反射で購入しました。

防犯ブザーとしても優秀＋いざという時「探せる」

Image: Amazon

機能としては、引っ張ると光って音がなる。というよくある防犯ブザーですね。使い方がシンプルなのがまずよし。

さらに、LEDライトを任意で点灯できるので、夜道を照らすのにも使えますし、IP65防水構造なので、雨もへっちゃらです。この辺防犯ブザー単体としてもよくできていますねー。

さらに「探す」対応ってところがやっぱ良いよね！

AppleのiPhoneで構成する世界規模の探索エリアに対応しているので、どこにある？ が突き止められます。Appleは人の見守り用にAirTagの「探す」機能は推奨していませんけど、それでも…

・友達の家にランドセル忘れてきた ・公園にランドセル放り投げてそのまま帰ってきた

という、僕自身の実体験から、荷物の見守り用としても役立ってくれると信じています。

SwitchBot製品で固めるとさらに便利

Image: Amazon

ちなみに、僕は使っていませんが、SwitchBotのハブがあれば、帰宅の通知もしてくれるし、なんならSwitchBotのスマートロックと連携して、お家のスマートキーにもなってくれます。

ああっ、もうっ！ 便利そうなことっ！

SwitchBotで家中のスマートホーム機器、固めちゃうか？

Source: Amazon