『MAMA』Stray Kids、念願の大賞受賞に涙「もっと頑張らなければいけない」【コメント全文】
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。大賞を受賞した。
「VISA ALBUM OF THE YEA」（『KARMA』）を受賞したStray Kidsは、涙を浮かべ、互いの肩を抱きながら登壇。トロフィーを受け取ると、Changbinは「テレビで見てきて、一度は必ず立ちたかった MAMAのこの授賞式で、大賞という本当に大きな賞をいただくことになりました。まだ信じられません」とコメント。「まずはメンバーのみんなに、『本当にありがとう、ここまで』という言葉を伝えたいです。本当にいろんなことがここまでありました。お互い慰め合いながら、理解し合いながら、僕たちの大好きな音楽、そしてステージを世界中の皆さんに力を届けることができて、とても幸せです」と喜びをかみしめ、「この賞をいただいたことでこれからも、もっと頑張らなければいけないというふうに思っています」と決意を新たにした。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
【コメント全文】
■「FANS’ CHOICE MALE TOP 10」
ごあいさつします。こんばんは、Stray Kidsです。
Changbin：僕たちが久しぶりにMAMAという栄光のある、この場に来ました。こんな大きな贈り物をくれたファンの皆さんに感謝します。FANS’ CHOICEという名前のとおり、皆さんからの愛情、そして応援が、いつも僕らの大きな力になっていると思います。８年ほどでしょうか、いつも同じ気持ちで、同じ場で、僕らに、いつもSTAYしてくれて、本当にありがとうございます。これからもその気持ちに応えられるようなアーティストになりたいと思います。ありがとうございます。
Bang Chan：きょう、この場を通じて残念な事故につきまして、心から哀悼の意を表します。本当に残念な事故が発生してしまいました。皆さんは、もう1人ではありません。私たちが皆さんに音楽を通じて力になりたいと思います。
ここまで、Stray Kidsでした。ありがとうございました。
■「VISA ALBUM OF THE YEAR」 Stray Kids 『KARMA』
まずはご挨拶します。Stray Kidsです。
Bang Chan：まずは本当に…。練習生の時から…。テレビで見てきて、一度は必ず立ちたかった MAMAのこの授賞式で、大賞という本当に大きな賞をいただくことになりました。まだ信じられません。まずはメンバーのみんなに、「本当にありがとう、ここまで」という言葉を伝えたいです。本当にいろんなことがここまでありました。お互い慰め合いながら、理解し合いながら、僕たちの大好きな音楽、そしてステージを世界中の皆さんに力を届けることができて、とても幸せです。
そして、この賞をいただいたことでこれからも、もっと頑張らなければいけないというふうに思っています。本当に感謝の言葉を伝えたい人はたくさんいます。まず、先生、そして、社長のパクさん、そして副社長、JYPの皆さん、そして、ソン代表、ONE Label、いつも僕たちのそばにいてくれるヘアメイクアップ、スタイリストの皆さん、それだけではなくて、僕たちの家族、友人、いつも応援してくださる皆さんのおかげで、この場に立てたと思っています。そして、何よりも僕たちの原動力、そしていつも力を貰っている僕たちのファン、STAY。この大きな賞を皆さんにもプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。
Seungmin：今まで…。僕たちが歩んできた道というのは、本当に容易ではありませんでした。平坦な道のりではありませんでした。そんな中で、本当にいろんんな分節点、分かれ道がありました。そこで僕たちがやってきた選択、そして、たくさんのことを悩んだからこそ、今、僕たち8人がここに立っていられるのだと思います。メンバーに一言言いたいです。始めたときから、僕たちの夢を乗せて、ここまで来られたのは、みんなメンバーのおかげです。きょうだいや友人のおかげです。そして僕たちの見えるところ、見えないところで応援してくださっているSTAYのおかげだと思います。
そして数日前に、ここ、香港でもとても痛ましい出来事がありました。犠牲者の方、そして被害に遭われた方に、心から哀悼の意を表します。僕たちStray Kidsの音楽と活動が少しでも皆さんにとって、力や、あるいは慰めの時間となることを願います。これからも、僕たちはそんなグループになりたいと思います。
僕たちのこの名前、Stray Kidsの名前に込められた意味のように、僕たちも瞬間瞬間、毎秒毎秒、いろんなことに悩んでいます。僕たちも皆さんと一緒です。皆さんの人生の中で、日中の、少しでも、そのいい時間の中に僕たちも一緒にいられるような、そんなグループとして長期間、記憶に留めたいと思います。僕たちを好きでいてくれて、応援してくれてありがとうございます。
Felix: 改めて今回の事故によって犠牲になられた方に心からお見舞い申し上げます。 私たちはいつも皆さんと一緒です。そして、1日も早い回復を願っています。そして復旧が早くなされればと思っています。そして、世界中にいるSTAYの皆さん、本当にありがとうございます。
Bang Chan: 皆さんのおかげで、僕たちは前に進むことができると思います。そして、この場に来てくださった全ての皆さん、今日の夜を美しく飾ってくださった皆さんに感謝します。そしてK-POPの先輩方のおかげで僕たちがこうやって音楽を表現することができています。そして、最初に僕たちの音楽を作ってくださった皆さん、ありがとうございます。一緒に叫びましょう。
ここまで、ありがとうございました。Stray Kidsでした。
