GACKT¡¡Ææ¤Î¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¹ðÇò¤ÎÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¤Ë¡Ö¥Ü¥¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤â
¡¡²Î¼êGACKT¡Ê52¡Ë¤¬29Æü¡¢SNS¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ã®Èþ¼ò¤Ï26Æü¡¢ºÇ¶á¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÀèÀ¸¤È¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ä¤ê²á¤®¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¥Ü¥¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Ê¡×¤È¡¢¼«¿È¤âÆ±¤¸¾É¾õ¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤±¤É¡¢¤ä¤êÊý¤ò¸í¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¡È¿ÈÂÎ¤ÎÄñ¹³ÃÍ¡É¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡ÖÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¬¡¢²óÉü¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ¿õ¤ÎÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·ÄË¤ß¤ÎïçÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»É·ã¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎ¤¬¡È¥À¥á¡¼¥¸¡É¤È¤·¤Æ°·¤¤»Ï¤á¤ë¡£¸ò´¶¿À·Ð¤¬Ä¥¤êÉÕ¤±ê¾É¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¿çÌ²¤Î¼Á¤âÍî¤Á½¤Éü¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢Æ±¤¸Æ°ºî¤Ç¤â¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¤³¤È¤È¡¢²óÉü¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö·ë¶É¡¢¶¯¤µ¤Ï¡ÈÉé²Ù¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²óÉü¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£ÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬º£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ìÌÜ¡×¤È»ýÏÀ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã®Èþ¼ò¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£