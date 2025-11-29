モーニング娘。'25横山玲奈（24）が29日、レギュラー出演中の明石家さんま（70）がパーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）を卒業した。

今秋のコンサートツアーをもってモーニング娘。を卒業する横山は、メニエール病を公表し、現在休養中。この日の放送で卒業予定だった同番組の最後の出演もならなかったが、番組に手紙を寄せ、櫻井梨央が代読した。

「お久しぶりです。横山玲奈です。最後の最後にこのような形での出演になってしまいごめんなさい。ヤンタンのレギュラーを務めて約8年。本当にありがとうございました。今の私がいるのは間違いなくヤンタンがあったからです。とても貴重な時間でした。今後はまったく別の道を進むつもりですが、どの道を選んでも『ヤンタンレギュラーやってたから大丈夫だろう』と自信があります。毎週、どの仕事よりも緊張したり反省することもありましたが、ここまでやってこれたのは、さんまさん、（村上）ショージさん、らいりー、そして楽しく聞いてくださっているリスナーさんがいるからです。本当に今までありがとうございました。今後のヤンタンも楽しみです。ファンの1人として聞きますね」

さんまは「大変だっただろうけど、頑張ってここまで書いたんだ。おそらく」と横山の体調を思いやった。

この流れから、さんまは「もう発表してもええんか？ もうバレるやろ。この話の流れから行くと、誰が来るねんって話になるやんか」と横山の後任について言及。「来週から弓桁が」と新レギュラーとして、弓桁朱琴（17）が出演すると発表した。ただ、弓桁は来週は横浜アリーナで行われコンサート出演のため、実際には再来週からの登場となる。

さんまから感想を聞かれた弓桁は「うれしかったです。いつかはと思っていたので。なりたいなとは思っていました。責任を持って最後までやれたらなと思っております」と意気込んでいた。