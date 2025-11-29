元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜 後9・00）にゲスト出演。「運転がうまい」と思うF1ドライバーを明かした。

中嶋氏は87年にロータス・ホンダで日本人初のフルタイムF1ドライバーとなり、デビュー戦のブラジルGPで7位感想。その後も4位1回、5位1回、6位2回を記録し、計7ポイントを獲得。中嶋氏は「自分もね、7、6、5、4までいったからね。いつでも3があるぞと思ったけど、一生なかったね」と笑った。

だが、中嶋氏の活躍もあり、国内でF1ブームが到来。「1年たって帰ってきたら、なんでみんな俺のこと見つめるんだろうって。普通の街でなんかね、突然変異で…街、歩けなくなっちゃったね。恥ずかしくてね」と振り返った。

当時チームメートは“音速の貴公子”故アイルトン・セナさん。どんな人だったかと聞かれ「普通だったよ。速かっただけで」と言いながらも「運転はうまかったね」と語った。

MCのお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明が「いつも怒っているじゃん」と言うと「怒っているんじゃなくて、考えているんだよ。あいつは笑ってはいけないんだよね」と言い、運転技術について「うまい、最初の年にあんなのと一緒になったから、えらい目にあったよね。大変な場所に来ちゃったなあって」と語った。