今季限りで現役を引退した巨人・長野久義外野手（４０）と、米大リーグ・オリオールズからＦＡとなった菅野智之投手（３６）が２９日、都内のホテルでトークショーを開いた。参加したファンがほっこりしたのは記念撮影のシーンだ。

壇上で記念撮影のために並んだ２人。すると長野氏は菅野の肩につかまりながら満面の笑みを浮かべた。ただ足元をよく見てみると、つま先立ちになりながら懸命に背伸びしている姿が。ファンも「また背伸びしてる」「長野さん終始背伸びしてて可愛かった…笑」「ふくらはぎがつりそうになりながら背伸びをしている長野さん」とつぶやいた。

現役時代から記念撮影する際には背伸びしていることが多かった長野氏。引退セレモニーでも田中将大投手と記念撮影したのは、ガッツリ背伸びして写真に納まっていた。

トークショーでは菅野から長野氏の言葉が復活のきっかけとなったことを明かされた。「２０２０年のポスティングの時も悩んでいたのを知っていたし、その姿も見ていた。何とかメジャーリーグで投げている姿を見たいと思った」と当時の思いを明かし「メジャーリーグで投げている姿を見て本当に感動した。僕らの夢でもある」と話した。

菅野は「本当に長野さんは気配りの人。これからは自分のため、家族のために時間を使っていただきたい」と語っていた。