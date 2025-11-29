◆明治安田Ｊ３リーグ ▽最終節 岐阜２ー３ＦＣ大阪（２９日・長良川）

３位で今季の全節を終了したＦＣ大阪が２９日、昇格プレーオフ（ＰＯ）を鳥取の本拠であるＡｘｉｓバードスタジアムで行うことを発表した。

この日行われたリーグ戦最終節では、岐阜相手に３―２で勝利した。３位でＰＯに出場することが決定し、７日に金沢と初戦を迎える。最も高い順位でＰＯに臨む３位のチームは（１位と２位の自動昇格のため）２試合とも本拠開催となる。また、引き分けの場合でも上位チームの勝利となるレギュレーションのため、大きくアドバンテージを得る。

しかし、今回はＦＣ大阪の本拠である花園第１グラウンドでの開催がかなわない状況となった。近藤祐輔社長はクラブを通して「まずはこの大事な舞台の場をお貸しいただくガイナーレ鳥取様に、クラブ一同、深く感謝申し上げます。同時に、ホーム開催を勝ち取ったにもかかわらず、鳥取まで足を運んでいただく形となってしまうＦＣ大阪のファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、そして関係者の皆様には、心よりお詫び申し上げます」などと声明を発表。鳥取の地で昇格をつかむ。