志尊淳＆新木優子、日テレ年末音楽番組『ミュージックアワード』MCに決定【コメント全文】
日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』が、12月29日午後5時30分から午後10時54分まで番組最長となる5時間30分んにわたって、放送される。千葉・ホテルニューオータニ幕張から生中継され、俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める。
【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子
同番組は、ストリーミングサービスのデータをもとに、さまざまなジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティストを発表する。今年、全世代が聴いてきた曲を秘蔵映像もまじえてたっぷりと届ける。さらに、豪華出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。
MCを務める志尊は「自分もこの1年音楽に救われた身として、僕にできることがあるのなら、という気持ちになりました。音楽の持つパワーを主役のアーティストさんたちとともに皆さまにお届けできるよう、精いっぱいサポートしていきたいと思います」と気合十分。新木は「あまりの大役に緊張しましたが、私自身、物心ついた時から家族や友人たちと年末に観る音楽番組が大好きだったので、今回MCとして関われることが今からとても楽しみです！5時間30分生放送。素敵なアーティストの皆さんのパワフルな音楽に力をいただきながら、観ていただいている方にたくさんのワクワクを届けられたらと思います」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
■志尊淳
最初お話をいただいた時は、僕がMCなんてできませんという気持ちでしたが、お話を伺っていくうちに、自分もこの1年音楽に救われた身として、僕にできることがあるのなら、という気持ちになりました。音楽の持つパワーを主役のアーティストさんたちとともに皆さまにお届けできるよう、精いっぱいサポートしていきたいと思います。
■新木優子
初めてこのお話を聞いた時、あまりの大役に緊張しましたが、私自身、物心ついた時から家族や友人たちと年末に観る音楽番組が大好きだったので、今回MCとして関われることが今からとても楽しみです！5時間30分生放送。すてきなアーティストの皆さんのパワフルな音楽に力をいただきながら、観ていただいている方にたくさんのワクワクを届けられたらと思います。
